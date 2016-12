CELEBRANDO NAVIDAD

18-12-2016

Felices y orgulloso de nuestro colaborador RICARDO ALTAMIRANO, quien suma un nuevo premio a su vida dedicada a las letras, obtuvo el Primer Lugar Nacional del Concurso "Historia de Nuestra Tierra" (FUCOA) en la categoría "Poesía del Mundo Rural". Seguramente publicaremos más adelante su poesía ganadora, pero ahora Ricardo nos envía unos hermosos versos dedicados a la Navidad.

Se acerca la Navidad,

ya viene el Viejo Pascuero

y en este momento quiero

desear felicidad,

salud y tranquilidad,

recordando que son veinte

siglos del tiempo presente

que esta fiesta comenzó,

cuando una estrella anunció

un milagro sorprendente.



En un humilde galpón,

un niño vino a este mundo;

trajo su amor más profundo

causando gran conmoción

y desde aquella ocasión

su mensaje prevalece,

aunque hoy día me parece

le están cambiando el sentido;

lo que más se escucha es ruido

pero no se ven las nueces.



Cuando se acerca la fecha

comienza a cambiar la gente;

así vemos de repente

como vitrinas acecha

y entrando en tierra derecha,

invade negocios, tiendas

en busca de quién le venda,

le fíe, le preste plata,

olvidando que se trata

de una fiesta reverenda.



Hay despilfarro y consumo,

se gasta sin ton ni son;

se hace gran ostentación,

las platas se vuelven humo,

es por ello que yo asumo

que será dura faena,

hacer de la Nochebuena

un encuentro de armonía,

de amistad y de alegría,

de algo que valga la pena.



No hay engaño en el pedir,

ni pecado es regalar,

pero es bueno recordar

a aquel que vino a sufrir

por su gente y que al morir

sólo dejó como herencia

su fé, ejemplos, creencias

y que el cielo se ganó

por la forma en que vivió

y no por las apariencias.