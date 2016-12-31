20-12-2016
El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2015 al 2016 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas de ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS, CAÑETE, CONTULMO y TIRUA.
|Exp. Adm.10075-2016 de ARAUCO Rol Judicial 343-2016. DIA REMATE: 18 de enero de 2017, A LAS 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|198-00053-030
|FIGUEROA ARRIAGADA RICARDO Y OTROS
|CHACABUCO 389 LT A-2 COMUNA ARAUCO
|$ 60.192.916
| Exp. Adm.10065-2016 de ARAUCO Rol Judicial 338-2016. DIA REMATE: 25 de enero de 2017, A LAS 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|198-01167-003
|INVERSIONES ANTULAFKEN LIMITADA
|LAS PENAS KM 9,5 ( LT 17) COMUNA ARAUCO
|$ 153.849.934
| Exp. Adm.10045-2016 de CURANILAHUE Rol Judicial 274-2016. DIA REMATE: 18 de enero de 2017, a las 12:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|197-00253-002
|ZAMBRANO RIFO CLODOMIRO SEGUNDO
|COLO COLO 811 COMUNA CURANILAHUE
|$ 99.926.727
| Exp. Adm.10041-2016 de CURANILAHUE Rol Judicial 277-2016. DIA REMATE: 18 de enero de 2017, a las 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|197-00280-016
|ZENTENO MORA VICTOR HUGO
|CAMILO HENRIQUEZ LT J COMUNA CURANILAHUE
|$ 18.327.971
|197-00291-006
|CONSTRUCTORA EL MIRADOR SA
|COLICO SUR MZ 011 LT 16 COMUNA CURANILAHUE
|$ 64.643.561
|197-00504-207
|MARTINEZ REYES SEBASTIAN Y OTROS
|TRONGOL ALTO HJ 32 COMUNA CURANILAHUE
|$ 88.901.110
| Exp. Adm.10040-2016 de LEBU Rol Judicial 265-2016. DIA REMATE 16 de enero de 2017, a las 10:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|199-00042-012
|PALMA SAN MARTIN JUANA
|LATORRE 82 COMUNA LEBU
|$ 74.091.502
|199-00068-004
|INMOB E INV LEUFU LTDA
|SAAVEDRA 669 COMUNA LEBU
|$ 40.237.880
|199-00229-121
|MOLINA ESPINOZA ABRAHAM Y OTROS
|CAM LEBU LOS ALAMOS LT A2 COMUNA LEBU
|$ 147.542.901
|199-00231-003
|MINERA LEBU S.A.
|CHIFLON FORTUNA COMUNA LEBU
|$ 147.304.234
|199-00900-018
|NELSON WILLIAMS S.A
|RUTA CONCEP LEBU, POL BCFEB COMUNA LEBU
|$ 116.821.073
| Exp. Adm.10047-2016 de LEBU Rol Judicial 263-2016. DIA REMATE: 16 de enero de 2017, a las 11:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|199-00229-121
|MOLINA ESPINOZA ABRAHAM Y OTROS
|CAM LEBU LOS ALAMOS LT A2 COMUNA LEBU
|$ 147.542.901
| Exp. Adm.10025-2016 de LOS ALAMOS Rol Judicial 262-2016. DIA REMATE: 16 de enero de 2017, a las 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|200-00112-012
|COMERCIAL MATI LIMITADA
|I CARRERA PINTO 772 COMUNA LOS ALAMOS
|$ 154.415.378
|200-00362-015
|GALAZ SAAVEDRA PATRICIO HERNAN
|AV DIEGO PORTALES 1428 COMUNA LOS ALAMOS
|$ 66.435.091
| Exp. Adm.10027-2016 de LOS ALAMOS Rol Judicial 261-2016. DIA REMATE: 16 de enero de 2017, a las 12:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU.
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|200-00024-001
|VILLAR HUENTEO BELISARIO
|CAMINO CEMENTERIO 71 COMUNA LOS ALAMOS
|$ 112.150.908
|200-00110-016
|CARRIL CARRIL JOSE IVAN
|I CARRERA PINTO 514 COMUNA LOS ALAMOS
|$ 45.520.830
| Exp. Adm.10076-2016 de CAÑETE Rol Judicial 408-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 10:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|201-01181-005
|MELLA DIAZ LUIS HERNAN
|PC 14 LT A LT 1 COMUNA CANETE
|$ 29.713.843
| Exp. Adm.10068-2016 de CAÑETE Rol Judicial 402-2016.DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 10:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|201-00201-032
|COOP ABIERTA DE VIV R DEL BIO BIO
|CAMINO PUBLICO CANETETIRNA COMUNA CANETE
|$ 59.786.882
|201-00224-007
|CAMPOSANO GONZALEZ JOSE Y OTS
|FUNDO SAN EUGENIO BUTAMALAL ALTO COMUNA CANETE
|$ 185.964.318
|201-00301-002
|GUBENS ORTIZ HAYDEE
|LONCONAO PJE 3 LOTE 37 COMUNA CANETE
|$ 5.026.809
| Exp. Adm.10013-2016 de CONTULMO Rol Judicial 407-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|202-00017-019
|ROMERO LEON NICOLAS MAURICIO RAMON
|LOS NOTROS 205 LT 1 COMUNA CONTULMO
|$ 29.751.940
| Exp. Adm.10012-2016 de CONTULMO Rol Judicial 405-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 11:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|202-00017-016
|MORALES PARRA SEGUNDO
|LLEU-LLEU COMUNA CONTULMO
|$ 35.955.200
|202-00060-013
|EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
|LOS AVELLANOS LT C 15 COMUNA CONTULMO
|$ 55.450.711
|202-01200-003
|GONZALEZ DIAZ MARTA ELISA
|CAM. TRES PINO-CONT 7850 LT-2 COMUNA CONTULMO
|$ 19.427.859
| Exp. Adm.10013-2016 de TIRUA Rol Judicial 404-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 11:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
| ROL
|NOMBRE
| UBICACION
| TASACION
|203-00045-018
|ASTORGA CONDEZA MARY ELENA
|ATAHUALPA 45 LT-B COMUNA TIRUA
|$ 19.622.361
|203-00115-018
|CUEVAS Y CARRASCO LTDA.
|JULIO MONTT COMUNA TIRUA
|$ 36.791.811
BASES DE REMATE : Bases y antecedentes consultar en la Secretaria de los Juzgado de Letras de Arauco, Curanilahue, Lebu, Cañete y/ o en la Tesorería Provincial de Arauco Lebu. SEÑOR CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD. CUMPLA OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.