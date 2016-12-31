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REMATE DE BIENES RAÍCES DEUDAS DE CONTRIBUCIONES (SEGUNDA PUBLICACION)
Por: Tesorería Provincial Arauco (*) - Tipo / Sección: Editorial / Tesorería Provincial Lebu - Lecturas: 1261
20-12-2016

El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2015 al 2016 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en las comunas de ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS, CAÑETE, CONTULMO y TIRUA.

Exp. Adm.10075-2016 de ARAUCO Rol Judicial 343-2016. DIA REMATE: 18 de enero de 2017, A LAS 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
198-00053-030 FIGUEROA ARRIAGADA RICARDO Y OTROS CHACABUCO 389 LT A-2 COMUNA ARAUCO $ 60.192.916

 

Exp. Adm.10065-2016 de ARAUCO Rol Judicial 338-2016. DIA REMATE: 25 de enero de 2017, A LAS 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
198-01167-003 INVERSIONES ANTULAFKEN LIMITADA LAS PENAS KM 9,5 ( LT 17) COMUNA ARAUCO $ 153.849.934

 

Exp. Adm.10045-2016 de CURANILAHUE Rol Judicial 274-2016. DIA REMATE: 18 de enero de 2017, a las 12:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
197-00253-002 ZAMBRANO RIFO CLODOMIRO SEGUNDO COLO COLO 811 COMUNA CURANILAHUE $ 99.926.727

 

Exp. Adm.10041-2016 de CURANILAHUE Rol Judicial 277-2016. DIA REMATE: 18 de enero de 2017, a las 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
197-00280-016 ZENTENO MORA VICTOR HUGO CAMILO HENRIQUEZ LT J COMUNA CURANILAHUE $ 18.327.971
197-00291-006 CONSTRUCTORA EL MIRADOR SA COLICO SUR MZ 011 LT 16 COMUNA CURANILAHUE $ 64.643.561
197-00504-207 MARTINEZ REYES SEBASTIAN Y OTROS TRONGOL ALTO HJ 32 COMUNA CURANILAHUE $ 88.901.110

 

Exp. Adm.10040-2016 de LEBU Rol Judicial 265-2016. DIA REMATE 16 de enero de 2017, a las 10:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
199-00042-012 PALMA SAN MARTIN JUANA LATORRE 82 COMUNA LEBU $ 74.091.502
199-00068-004 INMOB E INV LEUFU LTDA SAAVEDRA 669 COMUNA LEBU $ 40.237.880
199-00229-121 MOLINA ESPINOZA ABRAHAM Y OTROS CAM LEBU LOS ALAMOS LT A2 COMUNA LEBU $ 147.542.901
199-00231-003 MINERA LEBU S.A. CHIFLON FORTUNA COMUNA LEBU $ 147.304.234
199-00900-018 NELSON WILLIAMS S.A RUTA CONCEP LEBU, POL BCFEB COMUNA LEBU $ 116.821.073

 

Exp. Adm.10047-2016 de LEBU Rol Judicial 263-2016. DIA REMATE: 16 de enero de 2017, a las 11:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
199-00229-121 MOLINA ESPINOZA ABRAHAM Y OTROS CAM LEBU LOS ALAMOS LT A2 COMUNA LEBU $ 147.542.901

 

Exp. Adm.10025-2016 de LOS ALAMOS Rol Judicial 262-2016. DIA REMATE: 16 de enero de 2017, a las 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
200-00112-012 COMERCIAL MATI LIMITADA I CARRERA PINTO 772 COMUNA LOS ALAMOS $ 154.415.378
200-00362-015 GALAZ SAAVEDRA PATRICIO HERNAN AV DIEGO PORTALES 1428 COMUNA LOS ALAMOS $ 66.435.091

 

Exp. Adm.10027-2016 de LOS ALAMOS Rol Judicial 261-2016. DIA REMATE: 16 de enero de 2017, a las 12:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE LEBU.
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
200-00024-001 VILLAR HUENTEO BELISARIO CAMINO CEMENTERIO 71 COMUNA LOS ALAMOS $ 112.150.908
200-00110-016 CARRIL CARRIL JOSE IVAN I CARRERA PINTO 514 COMUNA LOS ALAMOS $ 45.520.830

 

Exp. Adm.10076-2016 de CAÑETE Rol Judicial 408-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 10:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
201-01181-005 MELLA DIAZ LUIS HERNAN PC 14 LT A LT 1 COMUNA CANETE $ 29.713.843

 

Exp. Adm.10068-2016 de CAÑETE Rol Judicial 402-2016.DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 10:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
201-00201-032 COOP ABIERTA DE VIV R DEL BIO BIO CAMINO PUBLICO CANETETIRNA COMUNA CANETE $ 59.786.882
201-00224-007 CAMPOSANO GONZALEZ JOSE Y OTS FUNDO SAN EUGENIO BUTAMALAL ALTO COMUNA CANETE $ 185.964.318
201-00301-002 GUBENS ORTIZ HAYDEE LONCONAO PJE 3 LOTE 37 COMUNA CANETE $ 5.026.809

 

Exp. Adm.10013-2016 de CONTULMO Rol Judicial 407-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 12:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
202-00017-019 ROMERO LEON NICOLAS MAURICIO RAMON LOS NOTROS 205 LT 1 COMUNA CONTULMO $ 29.751.940

 

Exp. Adm.10012-2016 de CONTULMO Rol Judicial 405-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 11:30 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
202-00017-016 MORALES PARRA SEGUNDO LLEU-LLEU COMUNA CONTULMO $ 35.955.200
202-00060-013 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LOS AVELLANOS LT C 15 COMUNA CONTULMO $ 55.450.711
202-01200-003 GONZALEZ DIAZ MARTA ELISA CAM. TRES PINO-CONT 7850 LT-2 COMUNA CONTULMO $ 19.427.859

 

Exp. Adm.10013-2016 de TIRUA Rol Judicial 404-2016. DIA REMATE: 17 de enero de 2017, a las 11:00 Hrs. en el JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE
ROL NOMBRE UBICACION TASACION
203-00045-018 ASTORGA CONDEZA MARY ELENA ATAHUALPA 45 LT-B COMUNA TIRUA $ 19.622.361
203-00115-018 CUEVAS Y CARRASCO LTDA. JULIO MONTT COMUNA TIRUA $ 36.791.811


BASES DE REMATE : Bases y antecedentes consultar en la Secretaria de los Juzgado de Letras de Arauco, Curanilahue, Lebu, Cañete y/ o en la Tesorería Provincial de Arauco Lebu. SEÑOR CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD. CUMPLA OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
(*) Tesorería Provincial Arauco

Tesorería Provincial de Arauco, Lebu

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