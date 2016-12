CONSEJO REGIONAL APRUEBA RECURSOS PARA CONSTRUIR UN ESTADIO EN PEHUÉN

21-12-2016

En votación unánime, el Consejo Regional aprobó 474 millones de pesos para construir un estadio en Pehuén. Se trata de un recinto deportivo que busca potenciar el deporte, recuperando un espacio público a disposición de los vecinos del sector rural.

El resultado de la votación, emocionó a los dirigentes, quienes calificaron esta aprobación como gran avance para su localidad.

Pablo Casanova, presidente de la junta de vecinos de la población El Bosque de Pehuén, comentó que "este proyecto es de gran envergadura para nosotros, nos sentimos muy contentos porque este estadio va a tener un impacto tremendo para la comuna y para Pehuén ya que nos permitirá hacer campeonatos de nivel provincial. En la administración del alcalde Cristián Peña nos hemos ganado muchos otros proyectos y eso habla de una buena gestión", recalcó el dirigente vecinal.

El proyecto deportivo, que se suma al gimnasio techado de la localidad, consiste en la instalación de 7 mil 102 metros cuadrados de pasto sintético calidad FIFA certificada, con demarcaciones y dimensiones de acuerdo a normas que establece la Federación Internacional de Fútbol, cuyo cierre perimetral será de acero galvanizado con portones de acceso.

En cuanto a su iluminación, el iniciativa considera cuatro torres de iluminación con nueve focos cada una, alimentados por un grupo electrógeno.

El alcalde, Cristián Peña, se mostró satisfecho con la aprobación del financiamiento para este importante proyecto que busca potenciar el deporte en la comuna.

"Es una excelente noticia, porque no sólo vamos a tener un estadio de carácter provincial, sino que además, con esta aprobación de recursos por parte del Consejo Regional, vamos a tener un segundo estadio para la capital provincial y se construirá en la localidad de Pehuén. Antes, no se podían realizar competencias rurales porque la cancha no contaba con las condiciones necesarias para hacerlo, pero ahora Lebu va a tener este nuevo recinto deportivo, lo que además dará empleo a muchas personas en el periodo de su construcción. Quiero agradecer la gestión que han hecho los consejeros regionales y en particular al consejero Ahimalec Benítez por el apoyo en este y otros proyectos", señaló.

Debido al tipo de suelo de la cancha, se construirán drenes subterráneas y la instalación de canaletas perimetrales para la correcta evacuación de las aguas lluvia. Además de lo anterior, el proyecto contempla la construcción e implementación de obras anexas tales como senderos de adocretos y gravilla, estructura de rampa de acceso con barandas para personas con discapacidad e implementos deportivos como arcos, mallas, banderines, bancas de suplentes y equipos de mantención para la cancha.

El siguiente paso es llamar a licitación para que una empresa se adjudique la obra que debería comenzar a construirse el próximo año.