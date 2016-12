VECINOS DE TRES SECTORES DE LEBU TENDRÁN NUEVA SEDE SOCIAL

22-12-2016

22-12-2016

Con una inversión de 180 millones de pesos aprobada por el Consejo Regional, los vecinos de tres sectores de Lebu tendrán su nueva sede social, las que se construirán en Ruca Raqui y en las poblaciones José Joaquín Pérez y Walter Ramírez.

A través del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), se llevará a cabo el mejoramiento de la sede Ruca Raqui, que alcanzará una superficie de 81 metros cuadrados e incorporará una oficina y dos baños inclusivos en tabiquería revestida, radier y cerámicos.

Olga Parra, vecina del sector, se mostró emocionada con esta aprobación que les permitirá contar con un espacio óptimo para el encuentro de los vecinos de su localidad.

"Siento una alegría inmensa que se vaya a construir una sede social en nuestra localidad, nos hacía mucha falta porque no tenemos dónde hacer nuestras actividades y no hay un espacio para que la gente que vive aquí se reúna. Esto era un anhelo muy grande de todos acá, porque no tenemos mayores adelantos, pero ahora ya tendremos sede", comentó.

Asimismo, en la población José Joaquín Pérez, se realizará la reposición de la actual sede, la que tendrá una superficie total de 57,9 metros cuadrados y contará con una estructura de madera de pino impregnado de un piso. Además, considera un salón de reuniones, cocina y baños para personas con discapacidad. También incluye revestimiento interior de terciado ranurado y aislación térmica. Para el revestimiento exterior, se considera pasta de muro y pintura texturada.

Al igual que Olga, José Manuel Ormeño, presidente de población José Joaquín Pérez, señaló que la construcción de una sede será un gran avance para su sector.

"Nosotros como junta de vecinos tenemos hartos proyectos y que nos hayan aprobado los recursos para una nueva sede, para nosotros es muy importante porque hace poco nos reglaron un computador, pero no contamos con una sala amplia para que los niños vengan y hagan sus tareas aquí, es por esto que esta noticia nos pone muy contentos porque además podremos desarrollar nuestras actividades en un lugar que reúne las condiciones para hacerlo", destacó.

En tanto, en la población Walter Ramírez, se construirá una sede social que contará con una superficie total de 99 metros cuadrados. La ejecución consistirá en una estructura de madera de pino impregnado de un piso, la cual incluye un salón de reuniones, cocina y baños para personas con discapacidad con sus respectivos artefactos. Además considera revestimiento interior de terciado ranurado y piso cerámico.

De esta forma, el municipio continúa desarrollando una política de recuperación de espacios públicos y de encuentro vecinal, a objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna.