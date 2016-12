ARAUCO APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y CREA NOVEDOSO SISTEMA CONSTRUCTIVO DIDÁCTICO EN MADERA PARA NIÑOS

El nuevo sistema constructivo, donde los niños aprenden jugando –y que nace como una iniciativa del área de Innovación de la compañía- ya se encuentra disponible de manera online en tiendas Falabella y en la propia página del producto (www.lookid.cl).

Con el desafío de crear valor y que destaque como una material noble y renovable, el área de Innovación de Arauco creó LOOKID, un novedoso sistema constructivo que busca que los niños se diviertan y aprendan jugando.

Se trata así de un producto en base a piezas de madera y conectores que destaca principalmente por su versatilidad, ya que el niño puede construir a partir de su imaginación mobiliario como una cama, camión, casa de muñecas, mesa de estudios, silla, cocinas y barcos, entre otros. De esta forma, LOOKID se convierte en una herramienta educacional, motivando al niño a utilizar toda su capacidad y potencial creativo y de trabajo asociativo

Producto sostenible

Es un producto sostenible, ya que utiliza materiales naturales y renovables como tableros de madera Vesto que son antibacterial en base a cobre y conectores que se fabrican a partir del reciclaje de redes de pesca. Para adquirirlo se puede ingresar a las tiendas online de Falabella o a la propia página web del producto (www.lookid.cl).

El juguete, que está dirigido a niños entre los 4 y 14 años, viene en tres tamaños y con precios que fluctúan desde los $48.990 hasta los $124.990. "Estamos muy contentos y entusiasmados con este emprendimiento que busca desarrollar el sentido de logro en el niño, impulsa la creatividad y la colaboración, dos características importantísimas para su futuro. Además, pueden potenciar sus habilidades blandas, formar un pensamiento crítico y trabajar con su imaginación; todo en función de un mayor aprendizaje", sostuvo Francisco Lozano, gerente de innovación de Arauco.

Versión digital

Además, LOOKID tiene una versión digital, donde se pueden compartir creaciones y colaborar para construir objetos, los conectores especiales se pueden descargar e imprimir en 3D. "El desarrollo de este juego se basa en lo que los niños van necesitando y pidiendo, porque se parte con piezas base, pero se puede ir al infinito, porque si después los niños requieren una pieza especial, se puede pedir e ir haciendo", detalla el ejecutivo.

Lozano explica que esperan que Lookid venda más de US$ 1 millón en su primer año de operación comercial. Además, explorarán en 2017 los mercados de Estados Unidos, México y Europa. Se trata de una industria en donde solo el mercado norteamericano mueve más de US$ 25 mil millones, según cifras del gremio Toy Industry Association (TIA) y a nivel mundial se estima que este negocio mueve unos US$ 84 mil millones.

La incursión de Arauco en el negocio de los juguetes se enmarca también en una estrategia de diversificación productiva. Francisco Lozano explica que esta propuesta nace del programa de Innovación de la compañía, es parte del desafío estratégico de innovación comercial y que antes de diseñar el producto estudiaron el mercado de los juguetes, las tendencias predominantes y los principales mercados. Por lo mismo, estiman que Lookid puede ser un producto exitoso, porque cada vez más los juguetes buscan entretener, pero que el juego mismo permita desarrollar habilidades cognitivas, espaciales y sociales. Los materiales con que está hecho Lookid, destaca Lozano, también lo hacen más atractivo.