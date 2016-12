ALUMNOS DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES DESLUMBRARON CON SU TALENTO EN ARAUCO

Por: Empresas ARAUCO (*)

25-12-2016

En el recientemente inaugurado Centro Cultural de Arauco se realizó un gran concierto de las Orquestas Infantiles y Juveniles Ludovico Rutten, de Talca; Ayekafe, de Curanilahue; Curanilahue; y Cifan, de Valdivia; agrupaciones son apoyadas por la Fundación Educacional Arauco y por primera vez se reunieron en un concierto conjunto.

Más de 130 niños y jóvenes de orquestas de Talca, Arauco, Curanilahue y Valdivia se unieron en un gran concierto en el recientemente inaugurado Centro Cultural de Arauco.

Los sonidos de los instrumentos de más de 130 niños y jóvenes de Talca, Arauco, Curanilahue y Valdivia llenaron cada rincón del Centro Cultural de Arauco, en el marco del Primer Encuentro de Orquestas Infantiles y Juveniles apoyadas por la Fundación Educacional Arauco.

La actividad tuvo como objetivo fomentar el conocimiento e integración de los estudiantes y docentes, promoviendo la formación de una red de apoyo e intercambio entre las orquestas.

Todos juntos, La Consentida, La Tempestad y Reina del Tamarugal fueron algunas de las piezas escogidas por esta mega orquesta, que –debido a su gran tamaño- ocupó el espacio de las butacas del teatro; mientras, el público que llegó debió instalarse en el escenario.

Isidora Recart, gerente de la Fundación Educacional Arauco, explicó que la institución apoya desde 1998 a la Orquesta Infantil y Juvenil de Curanilahue y, a partir del 2010, se fueron sumando sus pares de Talca (Ludovico Rutten), Arauco (Ayekafe) y Valdivia (Cifan).

“Este trabajo nos entrega la posibilidad de que los niños puedan mirarse, ponerse en situación de trabajar con otros y aprender. Partimos con los directores primero, después los profesores, y esta es la primera vez que realizamos un gran encuentro que incluye a los niños y jóvenes, por lo que estamos sumamente contentos de lo que se ha producido, es como si hubiesen tocado siempre juntos”, comentó Recart.

Directores

Los directores de las orquestas participantes destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro, así como la calidad de las cuatro agrupaciones.

Jerson Mella fue alumno de la primera generación de la orquesta de Curanilahue y hoy está a cargo de la dirección. "Para nosotros el apoyo de la Fundación Arauco ha sido fundamental, ya que están desde el inicio de la orquesta y han permitido que este proyecto se mantenga en el tiempo y que haya crecido. Hace unos años era sólo una orquesta de cuerdas; hoy en día albergamos a más de 120 estudiantes y somos una orquesta sinfónica".

El director de la Orquesta Cifan, de Valdivia, Pablo Matamala, explica que esta agrupación es un proyecto pedagógico que partió en conjunto con la Universidad Austral de Chile. “Venir a estos encuentros es sin duda importante desde el punto de vista formativo, ya que los niños se juntan con otros compañeros que hacen lo mismo en una actividad que les sirve a ellos, pero también a nosotros que nos encontramos con los colegas de las otras orquestas en un proyecto conjunto, en este caso apoyado por la empresa ARAUCO".

Para Manuel Fuentealba, director de la Orquesta Ayekafe, de Arauco, “participar en este encuentro es un premio después de diez años de intensa labor. Musicalmente es muy importante, porque así los alumnos van compartiendo con otros instrumentistas que tienes más experiencia que Ayekafe, por lo tanto, es un enriquecimiento completo no sólo personal, sino también desde el punto de vista instrumental".

La delegación más pequeña fue la de Talca, no sólo en cantidad (13 niños), sino también porque el menor de los alumnos tiene apenas ocho años. La directora de la Orquesta Ludovico Rutten, Solange Navarrete, describe la jornada como “una experiencia increíble que valoramos mucho. Para el proyecto nuestro, la Fundación Arauco ha significado prácticamente todo porque sin ellos no tendríamos instrumentos, atriles, accesorios ni los fondos para pagarles a los profesores".

Testimonios alumnos

Vicente Sáez, Orquesta Ayekafe, de Arauco (violín): "Esta experiencia es muy interesante, ayuda al progreso de cada uno. Yo ingresé el año 2007 cuando partió la orquesta y me cambió la vida completamente porque al principio estaba ligado a la informática, pero al final decidí estudiar Música. Y ahora ya voy en tercer año en la universidad"

Javiera Burgos, Orquesta Ludovico Rutten, de Talca (violín): "He participado en varios encuentros, pero nunca había venido a Arauco, así que es súper bueno. Ser parte de la orquesta me ha ayudado a ser más disciplinada y más perfeccionista, acá alcanzar la perfección es como la meta"

Karina Coloma, Orquesta Curanilahue (clarinete): "Me parece súper bueno poder interactuar con niños de otras orquestas. Acá se expresa mucha emoción a través de los instrumentos y pasa algo especial afuera porque cuando tocamos nos transformamos en personas muy profesionales”

Samuel Carreño, Orquesta Cifan, de Valdivia (cello): "Una experiencia bonita porque se conoce gente nueva y otro lugares que no es el ambiente donde vivo. Ser parte de la orquesta ha sido bueno porque he conocido harta música y he aprendido bastantes cosas en las que me he apoyado"