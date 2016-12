28-12-2016

Más de Mil firmas se reunieron para apoyar una carta que "Palomitas Blancas" de Laraquete entregarán personalmente a la Presidenta. Carta en que solicitan eliminar el cobro de peaje a los laraquetinos que a diario deben cruzar el peaje de Chivilingo. Lo paradójico, se indica, se declara zona de rezago sin beneficio alguno e incluso "Tesoro humanos vivos" a las personas más afectadas, las "Palomitas Blancas".

Sra

Presidenta de la Republica

Michelle Bachelet Jeria

A casi dos meses del inicio de cobro de peaje de ruta 160 a través de la Concesionaria Acciona en la plaza de CHIVILINGO, nosotros vecinos de Laraquete , localidad ubicada a casi 3 km hacia el Sur estamos aquí representados pues nuestro pueblo ya se ve tremendamente afectado, existen razones fundadas para que los habitantes de Laraquete encabezados por las organizaciones sociales y su Municipio sigan trabajando por una ruta de Conectividad real para todos y cada uno de los habitantes de la provincia.

Pero hoy Laraquete se ha organizado con la comunidad y estamos exigiendo que nuestra localidad sea liberada de este peaje pues ha afectado tremendamente la economía de los hogares y el comercio en general, ir a Concepción hoy significan $ 2.500 adicionales a los costos, abastecerse de verduras y alimentos significa ir a Concepción o Lota , trasladar los niños desde Chivilingo hasta sus colegios en Arauco significa un costo adicional de 2.500 diarios es decir $ 50.000 mensuales, como se entiende eso??

Por todo esto hemos levantado una demanda social para eliminar el cobro a Laraquete, y hasta hoy ya son 1000 las firmas reunidas en contra de este cobro, hemos dado una pelea desigual, pacífica y ordenada, con marchas hasta el peaje y las áreas de servicios en donde se nos ha vulnerado nuestros derechos humanos reprimiéndonos con carros lanza aguas y fuerzas especiales y empadronando nuestros vehículos amenazándonos con partes empadronados , los derechos ciudadanos están claramente establecidos en la Constitución y nosotros ejercemos ese derecho.

Laraquete tiene una plaza automotriz de más menos el 10 % de la comuna, es decir más menos 900 vehículos, con todo esto es que solicitamos se estudie la forma de liberar a Laraquete y Chivilingo de este cobro arbitrario, agresivo, violento e incongruente con una Zona de rezago, solicitamos se recuerde que esta es una localidad de mano de obra al servicio de las forestales y la industria, por lo tanto los sueldos no son de gran envergadura, en su mayoría obreros y subcontratistas, pensiones y residenciales, pescadores y la Agrupación de palomitas particularmente en Laraquete la cual mueve esta localidad.

Destacando además que nuestras palomitas aun trabajan en condición indigna en el área de servicio poniente, sin luz, sin agua, sin lugar adecuado salvo un techo de latas a todo viento aun cuando hace unas semanas han sido declaradas Patrimonio humano vivo.

Se ha establecido la Provincia de Arauco como una de las zonas de Rezago y se han aplicado 3 peajes en menos de 100 km, una de las incongruencias más grandes a nuestro juicio.

Agradeceremos infinitamente se estudie la historia económica y sobre todo la historia humana de Laraquete, no por su valor comercial, sino por las luchas que ha dado a través del tiempo, puerta Norte de la Provincia de Arauco necesita del impulso turístico y esto no se condice con el pago de peaje en ambos sentidos, Laraquete necesita desarrollo no peajes.

Abrimos una puerta al estudio de la localidad, de nuestra Costanera inaugurada hace apenas un año, del rio de piedras Cruces, única en el mundo, DE UNA LOCALIDAD EN zona de rezago QUE SE VE TREMENDAMENTE AFECTADA POR LA RUTA 160, en circunstancias de que esta debería ser un gran avance en el desarrollo.

Agradecemos desde ya vuestra atención y quedamos atentos a su evaluación dado que continuara sabiendo de nuestro querido pueblo.

Firman a continuación: