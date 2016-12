"2017: HACIA LA REGIÓN QUE QUEREMOS"

Por: CORE, Consejo de Gobierno Regional (*)

29-12-2016

HUGO CAUTIVO BALTIERRRA, Presidente Consejo de Gobierno Regional, Región del Bio Bio, nos envía sus sueños y esperanzas para una región "...que mira hacia el futuro pero no olvida su pasado, que construye grandes ciudades pero no olvida sus villorrios rurales, que desea potenciar sus talentos, pero no olvida a sus ciudadanos más vulnerables...".

A propósito de balances y cuentas públicas, esta es la instancia propicia para recordar y proyectar. Podemos decir que el Consejo de Gobierno Regional del Bio Bio, Core., es un cúmulo de individualidades, experiencias y voluntades puestas al servicio de la región, donde lo realizado es por una gestión colectiva que ha apostado por trabajar con altura de miras, pero que aún tiene brechas que superar, como fortalecer nuestros procesos de planificación anual y especialmente en cómo orientamos las decisiones de inversión que se van tomando.

Chile nos mira, no somos una región que marca el paso, tenemos vocación de liderazgo y exigimos un lugar privilegiado en la construcción del futuro de nuestra patria. No es el azar el que nos deja este año como la región con el presupuesto FNDR más alto a nivel país, con cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.

Esperamos que las diversas leyes que se discuten en el Congreso ayuden a hacernos cargo de nuestro destino. Chile depende de que regiones como la nuestra, logren resolver el nudo gordiano del desarrollo y crecimientos que doblen la media nacional.

En el Consejo Regional se ve reflejado el compromiso con las demandas de la comunidad, de los municipios y de los servicios públicos, ello resultado de la reflexión, del debate democrático, de los argumentos, de la construcción de mayorías transversales (pese a lo que pudiera pensarse por la diversidad política); todo lo que nos permitió financiar 1.606 iniciativas, alcanzando una cifra total de recursos aprobados de 86 mil 708 millones de pesos, los que son reflejo en buena medida de la cartera de proyectos que las comunas y servicios públicos de nuestra región levantaron y propusieron, siendo hoy nuestro FNDR el más alto a nivel de regiones, pero sin olvidar que sigue representando un porcentaje marginal de la inversión pública que sectores centralizados manejan como presupuesto.

Otro desafío importante es seguir en distintas instancias de representación a nivel nacional e internacional como en la UNASUR, el Chile Week China y la región de Occitana de Francia, donde el Bio Bio se ha mostrado a la par, no de otras regiones, sino de representantes nacionales.

Así soñamos con una región líder, competitiva, sustentable, que privilegia la generación del conocimiento aplicado, que mira hacia el futuro pero no olvida su pasado, que construye grandes ciudades pero no olvida sus villorrios rurales, que desea potenciar sus talentos, pero no olvida a sus ciudadanos más vulnerables, que piensa la región desde sus territorios, que desea vincular y no aislar, que desea potenciar la participación ciudadana a través del concepto de gobierno abierto y que desea darle un espacio a los sueños y esperanzas de nuestra gente pero sin olvidar sus realidades apremiantes.