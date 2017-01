04-01-2017

Se desmorona lo que un día el Intendente Díaz denominó "Súper Innova Bío Bío", la Asociación Nacional de Empleados Corfo cuestiona los motivos de despido que ha dado JUAN MARDONES, carentes de un análisis técnico e incluso legal, ya que se despidió a una ejecutiva con fuero maternal. Esto es el punto cúlmine de una año lleno de cuestionamientos del aparentemente fracasado Comité de Desarrollo Productivo Regional.

Lo anterior resume el comunicado que nos ha hecho llegar Luis Sepúlveda Arteaga, Presidente Nacional ANECOR (Asociación Nacional de Empleados Corfo); Director Nacional Federación de Trabajadores del Ministerio de Economía y Director Regional ANEF Bio Bio, que publicamos a continuación:

DESVINCULACIONES EN PILOTO DE FOMENTO PRODUCTIVO APUNTAN A UN TOTAL DESMANTELAMIENTO DEL EX COMITE INNOVA BIO BIO

Muy duro ha sido el panorama para los profesionales del Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), pero principalmente para quienes eran parte del ex Comité INNOVA BÍO BÍO, una de las tres instituciones que hoy componen en el marco del proceso de descentralización junto a CORFO y SERCOTEC (+CDPR).

A profesionales notificados de despido a mediados de diciembre, respecto de la decisión de la Dirección Ejecutiva del Comité, de no renovar sus contratos para el año 2017, se sumó el día viernes 30 de diciembre de 2016, la desvinculación de una ejecutiva con más de ocho años de experiencia en el ámbito público, que se reincorporaba a sus labores concluido su descanso postnatal, y que contaba por ende con el beneficio de fuero maternal.

Aun cuando las autoridades explicaron al inicio del proceso que INNOVA BIO BIO no desaparecería, los hechos muestran lo contrario. Las 4 personas a las cuales no se les renovó contrato, provenían de dicha institución, sumándose a esta reducción de personal, a los dos profesionales que por voluntad propia y dada la incertidumbre vivida, se han ido. Los 6 profesionales que hoy ya no forman parte de la institución corresponden a: 1 informático, 3 ejecutivos, 1 periodista y una profesional de apoyo del área administrativa.

De acuerdo a la señalado por el presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados de CORFO (ANECOR), Luis Sepúlveda, los motivos a los cuales hace alusión el director ejecutivo de dicha institución señor Juan Mardones, son la falta de recursos lo que imposibilitaría la continuidad de los contratos. Sin embargo al analizar la situación llama enormemente la atención que esta falta de recursos está asociado a los programas CORFO, y no a los que hasta hace un poco más de un año lideraba y gestionaba INNOVA BIO BIO. Hoy los recursos para la contratación de los profesionales a honorarios del CDPR, provienen de tres fuentes de financiamiento:

Programa CORFO-FNDR “Transferencia Plan Especial Provincia de Arauco”.

Programa FNDR “Transferencia Programa Fondo de Innovación Tecnológica, INNOVA BÍO BÍO”.

27 Programas del Fondo De Innovación para la Competitividad (FIC).

De estas tres fuentes sólo la primera se encuentra agotada, en lo relativo a recursos para la contratación de profesionales, no habiéndose realizado hasta la fecha, acciones o gestiones exitosas, que permitieran la aprobación de nuevos programas a CORFO por parte del Gobierno Regional, y con ello asegurar la continuidad de los profesionales contratados bajo esta modalidad. En este marco, y aludiendo a que es un solo pozo de recursos, el señor Mardones, decide privilegiar la continuidad de otros profesionales, y no darle continuidad a aquellos asociados a las fuentes de financiamiento, que sí contaban con recursos para ello.

De acuerdo a lo indicado por el presidente nacional de funcionarios Corfo, Luis Sepúlveda, entre los motivos que fueran señalados a los profesionales desvinculados, el señor Mardones, alude a la necesidad de contar con ejecutivos transversales, y a su prejuicio en relación con la unidad asociada al Fondo de Innovación para la Competitividad. Motivos cuestionables, y carentes de un análisis técnico que es lo que se esperaría, considerando que las profesionales llevaban 2 y 4 años trabajando en la institución, realizando e implementando una diversidad de acciones y actividades en el marco de los 27 programas, por lo que no se comprende el por qué no cumplían con la característica de transversalidad citada, al contar con vasta experiencia en el ámbito público, y especialización en las áreas en las cuales hoy desarrolla su trabajo el Comité de Desarrollo Productivo Regional. Tampoco se comprende el motivo de su prejuicio, la unidad a pesar de haber contado con menos profesionales durante todo el 2016, cumplió con creces las metas y objetivos propuestos, habiendo ejecutado por ejemplo un 100% de los recursos transferidos por el Gobierno Regional.