"NECESITAMOS UNA PERSONA QUE FISCALICE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN LA PROVINCIA DE ARAUCO"

Por: Redacción (*) - Tipo / Sección: Entrevistas / Agricultura

06-01-2017

Transcribimos una interesante entrevista realizada a Darío Ibañez, quien cuenta su vasta experiencia y exitoso trabajo con la papa de la provincia de Arauco, un verdadero rescate del prestigio de la zona en este ámbito donde Cañete ha desperdiciado ser un referente de este cultivo y al contrario, han mostrado permanente decadencia.

ENTREVISTA PUBLICADA EN PÁGINA WEB DEL CONSORCIO DE LA PAPA

(www.papachile.c)

Darío Ibáñez, es representante legal de Aprosem SpA, empresa productora de semillas de papas de la Provincia de Arauco, comuna de Los Álamos, sector Sara de Lebu. El productor nos da a conocer los altos y bajos de este 2016 en términos comerciales en la zona para la producción de semillas.

Asimismo, nos entrega una mirada sobre la problemática que existe respecto a la venta de semilla no certificada y los retrocesos que han tenido como asociación, al no existir un organismo fiscalizador para controlar la venta ilegal. El agricultor, además comenta sobre los planes que tiene Aprosem para el 2017 y la importancia que ha tenido el Consorcio Papa Chile cuando se conformaron como empresa.

– ¿Cómo fue el 2016 en términos de negocios para ustedes los productores de la zona?

Este año adquirimos más conocimiento en el rubro. Si bien los negocios y ventas estuvieron un poco lentos, producto de la competencia de venta de semilla no certificada, como por ejemplo las papas que son de consumo, pero se venden como semilla y eso provoca un retroceso en nuestras ventas y en el negocio. No obstante fue mejor que el año 2015, porque cada vez nos conocen más las personas y tenemos más clientes que optan por semillas legales.

– ¿En qué momento se encuentra la APROSEM?

Desde el inicio hasta la fecha hemos tenido un crecimiento importante y todo esto se dio producto de un compromiso que hicimos con los socios, donde estipulamos que los primeros años toda la utilidad de la empresa sería invertida en mecanizar al 100% la producción, y con ello logramos adquirir terrenos, tractores, etc., también poder invertir en nuestras propias siembras, no generando gastos para nuestros asociados. Pero al cabo de tres o cinco años hay que hacer cambios radicales y estamos trabajando en esas mejoras.

– ¿Qué sucede con la certificación de la semilla en la zona, es posible lograr avanzar en esta materia?

En nuestra provincia todavía tenemos un problema cultural, el agricultor está acostumbrado a trabajar como lo hacían sus ancestros, a pesar de charlas que han realizado diversos programas de gobierno, hay mucha desinformación. El productor no quiere invertir en sus cultivos, porque para tener buenos resultados lamentablemente la inversión es alta y no accesible a todos. También tenemos una desventaja en la fiscalización , el SAG no cuenta con personal suficiente para ello, como empresa hemos solicitado que capaciten a personas para que se dediquen exclusivamente a fiscalizar las ventas de semillas, al menos de las variedades que están bajo control oficial, como las variedades Patagonia y Karu, que son las que trabajamos nosotros.

– La asociatividad ha sido clave para que APROSEM logre mayor éxito individual a través de lo colectivo, ¿qué podría decirle a otros que aún no logran acuerdos y que les cuesta justamente la asociatividad?

La clave según nuestra experiencia, es saber elegir muy bien a los asociados antes de formar una empresa, también considero que todo sistema administrativo debe llevarlo un profesional con conocimiento, de lo contrario se fracasa de forma fácil. Junto a ello, considero que el Ministerio de Agricultura debería destinar recursos para esto y que al menos el dirigente sea un profesional capacitado, pagado por el Indap, para que los primeros años de una agrupación se conforme de forma apropiada.

– Qué significa el Consorcio Papa Chile para Usted, ha sido parte importante en el desarrollo de la papa en general y para ustedes como asociación?

Desde nuestros inicios ha sido muy importante, nos ayudó para darnos a conocer en nuestra zona y aprender junto a ellos sobre la producción de semillas de papa, el Consorcio ha trabajado y mejorado en estos últimos años, aunque queda trabajo por hacer, como mayor fiscalización y regularización en torno a la venta de semilla de papa. Como nuestros principales compradores son del norte, a ellos no les interesa si las semillas son certificadas y en este tema tenemos que seguir trabajando todos los involucrados en el rubro, porque a todos nos afecta de una u otra manera.

– ¿APROSEM qué metas se plantea para el 2017?

Los desafíos que tenemos es poder construir una bodega que cumpla con los requisitos para almacenar semillas, un galpón para las respectivas maquinas seleccionadoras, poder fiscalizar el proceso de producción y contar con un grupo de trabajadores permanentes, educarlos en el rubro de las semillas y profesionalizarlos, porque en nuestra región la mano de obra no es excelente y se requiere de mayores especialistas, ya que todo lo que hemos logrado hasta ahora, ha sido sin ayuda del gobierno y nos ha costado, pero este 2017 esperamos lograr trazar todas estas metas como asociación.