ALLÁ POR CUREPTO

Por: Ricardo Altamirano (*) - Tipo / Sección: Columnas / Educación - Lecturas: 87

16-01-2017

Sin duda habrán muchos profesores y sus alumnos que se sentirán muy identificado con la enseñanza rural como la que describe Ricardo Altamirano; que como lo anunciamos, nos permite publicar su poema con el que obtuvo un importante galardón a nivel nacional: Primer Lugar de Concurso "Historias de Nuestra Tierra", cuentos y poemas del mundo rural 2016 - FUCOA.



Yo fui Profesor Rural

por El Queñe, allá en Curepto,

debo decir al respecto

como balance final,

no lo hice nada de mal

en ese duro trabajo,

estuve pelando el ajo

casi dos años seguidos,

de esos tiempos no me olvido

ni reniego por lo bajo.



Debo contarles primero

que fui "Maestro Ciruela",

hice de todo en la Escuela,

fui Director, cocinero,

auxiliar y hasta enfermero,

enseñaba el silabario,

celebraba aniversarios

de la historia con sus fiestas,

también las sumas y restas

eran mi trabajo diario.



Con mis alumnos salía

a hacer largas excursiones,

repasábamos lecciones

que en la sala se aprendían

y en grupos se competía

sin trampas y sin rencillas

haciendo listas sencillas

de árboles y matorrales,

también aves y animales,

plantas, hojas y semillas.



La Escuela era una casona

de adobes y pastelones,

se paseaban los ratones

corriendo, haciendo maromas

y lo que digo no es broma

para rematar el cuento,

había pulgas por cientos

que picaban noche y día

con saña y alevosía,

era terrible el tormento.



Sin baño ni agua corriente,

sin luz, con pocas ventanas,

fue tarea de semanas

dejarla decentemente,

trabajando duramente,

sacando mugre a montones,

limpiando bien los rincones,

tapando los agujeros

y haciendo de carpintero

arreglé hasta los portones.



El pueblo estaba cercano,

caminos casi no había

así que todos los días,

en invierno o en verano,

a levantarse temprano

y ponerse a caminar,

con gran cuidado avanzar

para cruzar un estero

o atravesar los potreros,

la cuestión era llegar.



No faltaba el buen vecino

que un caballo me prestaba

de este modo se alegraba

y se acortaba el camino

llegando pronto a destino

y corriendo como cuete

alardeaba de jinete,

llegaba al pueblo volando

y no lo estoy inventando,

me ponían nota siete.



Aprendí a cazar conejos

con trampas originales,

a distinguir los zorzales

y tórtolas desde lejos

y escuché sabios consejos

de los viejos campesinos,

esos chispeantes, ladinos,

al lado de un buen fogón

en grata conversación

y compartiendo un buen vino.



Siempre las tengo presente

y a mi memoria aferradas

historias nunca olvidadas.

Amigable era la gente,

solidaria y diligente,

de palabras verdaderas,

generosas y sinceras

que ayudaron a salir

de apuros y no sentir

la soledad traicionera.



Si no fue color de rosas,

el recuerdo es el mejor.

Aún conservo el sabor

de situaciones hermosas.

Allí aprendí muchas cosas

que atesoré y he guardado,

aunque el tiempo haya pasado

de nada yo me arrepiento,

es verdad, ciento por ciento

todo lo que he relatado.