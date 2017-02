EXITOSO OPERATIVO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA BENEFICIÓ A 80 PACIENTES DE LA PROVINCIA EN HOSPITAL DE CURANILAHUE

01-02-2017

"La capacidad que tiene nuestro recinto de salud en cuanto a desarrollar OPERATIVOS durante todo el año, no sólo endoscópicos... Este hospital está orientado a ser un espacio abierto para que todos los profesionales que quieran cooperar y aportar...", palabras del Director del Hospital Rafael Avaria de Curanilahue a propósito del Operativo Médico gratuito efectuado este mes de enero en dicha dependencia

Susana Sepúlveda, Isabel Ulloa y Anabella Cárdenas comparten tres historias de vida similares en la Provincia de Arauco. Las tres son mujeres de esfuerzo, sacrificio pero también comparten el dolor físico porque desde hace más de un año, han venido teniendo fuertes dolores estomacales. Y ayer, las tres junto a 77 personas más adscritas a una lista de espera de la provincia, resultaron beneficiarias de un exitoso operativo de endoscopia digestiva alta, en el Hospital Provincial de Curanilahue “Dr. Rafael Avaria Valenzuela”.

Tres historias humanas que marcan ya que en el caso de Susana Sepúlveda, ella es joven (24 años de edad) y trabaja como auxiliar de aseo en el Museo de Contulmo y desde hace ya más de dos años que venía sintiendo molestias en el estómago. “Es primera vez que me realizo este tipo de examen y espero saber ahora qué es lo que tengo por fin”, dijo. En tanto, Isabel Ulloa (50) la situación también es compleja: “Cada que como se me cuece el estómago. Y desde hace un año que me vengo sintiendo así. He estado a punta de tratamiento, y ahora espero conseguir una respuesta”, indicó Isabel, que trabaja como dueña de casa en Arauco.

El Director del Servicio Salud Arauco, Víctor Valenzuela, aseguró que estos tres casos "reflejan una realidad de la cual teníamos que hacernos cargo. Y por eso se organizó este quinto operativo de endoscopia digestiva alta, la cual benefició a 80 pacientes de nuestras listas de espera de la provincia, de manera gratuita y con el objetivo de poder detectar a tiempo graves patologías como cáncer de estómago, síndrome ulceroso, reflujo gastroesofágico, gastritis, entre otras".

A la fecha, 150 pacientes de la provincia de Arauco, se ha beneficiado mediante estos operativos.

Proceso

El doctor a cargo del operativo y jefe de la Unidad de Endoscopía Digestiva del Hospital de Curanilahue, Andrés Jorquera, calificó como un éxito el operativo y lo relevante es que ahora los pacientes tendrán la oportunidad de hacer antes su examen, la lista de espera bordea casi un año, están sometidos a biopsias para poder predecir cáncer gástrico a futuro y hacer las recomendaciones correspondientes o tratamientos respectivos. Es decir, ganamos tiempo”, explicó el médico.

Jorquera informó -además- que otras patologías que se han detectado en la zona, son enfermedades por reflujos, esofagitis, y úlceras. En otro orden destacó “la voluntad” de equipo médico que también participó en el operativo, provenientes de la Clínica Alemana y de la Pontificia UC, en Santiago, junto a la empresa de tecnología en salud ++Zepeda. “Este operativa se logra conjugando voluntades del Servicio Salud Arauco, médicos con experiencia y conocidos de hace años donde me formé y de la empresa privada que nos ayuda con el soporte respectivo”, aseguró Jorquera.

En tanto, Arnoldo Riquelme, gastroenterólogo de la PUC de Chile, y presidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, y quien formó parte del operativo, explicó que era la primera vez que le tocaba participar de este tipo de operativo en Curanilahue. ”Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa, que partió hace cinco años. Y los últimos tres años ha sido permanente. Y esperamos que sea una tradición que se mantenga”, indicó.

Puntualizó Riquelme que cuando se hacen estos operativos, además de traer “el mejor de los ánimos” se trabaja con “los mejores estándares, ya que estamos haciendo una endoscopia de altísima calidad con los pacientes de la provincia, la misma que se hacen en la clínica de la PUC u otra clínica de la capital, y además este trabajo es protocolarizado junto a otros operativos realizados por ejemplo en Nueva Imperial.

Proyección

Para el director del Hospital de Curanilahue, Sergio González, este operativo realizado entre el viernes 13 y sábado 14 de enero, demuestra “la capacidad que tiene nuestro recinto de salud en cuanto a desarrollar operativos durante todo el año, no sólo endoscópicos, hemos hecho otros operativos y este hospital está orientado a ser un espacio abierto para que todos los profesionales que quieran cooperar y aportar para mejorar la calidad de vida nuestros ciudadanos sean bienvenidos, en el contexto de un recinto acreditado y que busca la alta complejidad”.

Algo que Anabella Cárdenas (56), de Punta Lavapiés, aprecia antes de ser sometida al operativo: es muy bueno que tengamos estas oportunidades. Imagínese en mi caso, que llevo trabajando más de 18 años en el mar, sacando algas, jaibas y otros alimentos. Actualmente sufro de artrosis , hipotiroidismo y ahora estos fuertes dolores estomacales. Con este examen, espero obtener el tratamiento que necesito para seguir activa y trabajar por mi familia en esta zona”, dijo.

