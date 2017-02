LA TRAGEDIA DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN CHILE

Nuestro colaborador Homero Altamirano, quien fuera el Primer Director Nacional de CONAF (1972), nos escribe con propiedad respecto de los actuales incendios forestales, propone, entre otras cosas, recuperar los recursos del cobre que hoy se usan para comprar armamentos que no necesitamos y parte de las pensiones millonarias que reciben los uniformados para destinarlos en implementar medidas preventivas para estas catástrofes.

Los recientes incendios de gran magnitud que se han registrado en nuestro país en los ultimos días, con un alto costo en vidas humanas, destrucción de viviendas y pueblos enteros, amén de pérdida de valiosos recursos de bosques naturales, plantaciones y vida silvestre, llaman a reflexionar profundamente para determinar las causas de este desastre, el mayor a nivel nacional en este siglo y triste record a nivel mundial, para ponerle atajo.

El Estado Chileno ha destinado cuantiosos recursos para enfrentar esta lacra desde mediados de los años 60 a traves del Departamento Forestal del Ministerio de Agricultura, la División Forestal del SAG definido en la Ley de Reforma Agraria promulgada por el Gobierno de Eduardo Frei, y posteriormente como un Programa Nacional impulsado por la Corporación Nacional Forestal, Institución creada por el Gobierno de Salvador Allende en 1972 y que continua su labor hasta la fecha.

La experiencia acumulada en 50 años permite concluir que la mayoría de los incendios de bosques y pastizales son originados por la acción de personas, que manipulan en forma imprudente el fuego en el período primavera verano cuando las areas rurales están cubiertas de pasto seco, que facilita la propagación del fuego a matorrales, bosques naturales y plantaciones. La topografía montañosa de la Cordillera de la Costa, pre-cordillera y Cordillera de los Andes contribuye también al avance del fuego.

El inicio del fuego en forma intencional, también esta registrado en nuestro país, en casos relativamente escasos. La combustión espontánea, presente en otros países , prácticamente no se registra como origen del fuego en Chile. También ha sido registrado el origen del fuego, por caída de postes y cables eléctricos de alta tensión provocada por ventoleras.

Se puede concluir entonces que la herramienta fundamental para enfrentar los incendios forestales, es la prevención, principalmente a través de la educación de los jóvenes y habitantes de zonas rurales y urbanas, en los riesgos que acarrea el uso del fuego, sin tomar las precauciones que son necesarias . Desgraciadamente, El Estado y las empresas forestales destinan escasos recursos a este propósito. Las campañas impulsadas al respecto son, a mi parecer, demasiado formales, a través de letreros e insertos en la prensa y medios de comunicación, que se transforman en un saludo a la bandera. Letreros como ¡Alto al fuego¡...¡¡¡¡No a los incendios!!!! o el Bosque es Vida quedan solo como declaración de buenas intenciones

Otras medidas de prevención sobre las que existen incluso normas legales, no son respetadas... Por ejemplo las leyes obligan a las compañías eléctricas a mantener una franja de hasta 15 metros bajo las líneas de alta tensión, libre de vegetación y esta norma no es respetada; Las grande compañías forestales debieran establecer una red de fajas cortafuegos libres de vegetación entre los bloques de plantación y en el borde caminos, para facilitar el combate de incendios y disminuir su propagación. Tampoco esta norma es respetada. Las grandes superficies plantadas con pinos y eucaliptos en masa continuas desde la VI Región hasta Puerto Montt, gracias a las franquicias y regalos establecidos por el DL 701, norma impuesta por la dictadura y cuyo articulado fue redactado por ejecutivos de la CMPC, como lo reconociera Fernando Lens, ex Gerente de la Papelera, constituyen un peligro potencial de rápida propagación del fuego, como ha quedado demostrado por los incendios en curso en las Regiones VI,VII y VIII..

Dada las características climáticas de nuestro país, en el que las lluvias están concentradas en las estaciones de otoño e invierno, que estimulan el brote de gran cantidad de pastos que se secan durante la primavera y el verano, así como los cultivos de trigo y maíz que generan acumulación de rastrojos, son un material de facil combustibilidad y que contribuye a la propagación de incendios hacia áreas cubiertas de matorrales, bosques y plantaciones.

Una medida necesaria de prevención, especialmente en las Regiones del Chile Central, que están siendo afectadas gravemente en esta ocasión, son las quemas controladas en el perímetro de las areas urbanas, a orilla de los caminos y carreteras y alrededor de las plantaciones. Esta medida debe materializarse a fines del invierno y comienzo de la primavera. Siendo esta una actividad de alto costo, no es practicada por los Servicios Públicos, ni las empresas privadas, facilitando las propagación explosiva de incendios forestales, en la epoca de primavera-verano.

Nuestro país tiene recursos para implementar estas medidas preventivas y el Gobierno debiera asumir una actitud mas agresiva en este sentido, obligando a las empresas a realizar los trabajos mencionados. pero falta voluntad política para tomar las decisiones correctas y evitar el triste espectáculo iniciado este año en Valparaíso y presente actualmente en todo el Chile Central. Como siempre los platos rotos los pagan los sectores mas modestos de la población, pequeños campesinos y habitantes de la periferia urbana, mientras las empresas están protegidas por un ventajoso sistema de Seguros que les permite reponer las areas quemadas a costo 0.

Definitivamente es necesario tomar le toro por las astas, recuperar los recursos del cobre que el dictador y los sectores de derecha entregaron a los militares para comprar armamentos sofisticados que no necesitamos y recibir pensiones millonarias , y destinar parte de estos recursos a implementar las medidas preventivas antes citadas, incremento del parque de equipos especializados en el combate de incendios forestales y otras que propongan los Servicios vinculados al tema de Protección y combate de incendios forestales.