NIEGAN INSTALACIONES DE HOSPITALES PARA OPERATIVO MEDICO ROTAPLAST

Por: Redacción (*) - Tipo / Sección: Artículos / Salud

01-02-2017

Extraño, por decirlo de una forma, resultan los argumentos empleados por los Hospitales de Cañete y Curanilahue para negar el uso de sus instalaciones a Operativo Médico gratuito en directo beneficio de sectores más vulnerables y escasos recursos. Ambos establecimientos, en una respuesta aparentemente pauteada, se declararon con desperfecto en el aire acondicionado.

Fueron llamadas telefónicas de padres de niños eventuales beneficiados del Operativo Médico que nos alertaron sobre la posibilidad que esta anunciada y planificada actividad no sería llevada a cabo por la falta de instalaciones hospitalarias para llevarse a cabo, según le informaron cuando fueron a inscribirse para tener la posibilidad de ser atendido.

Recordamos que en el día de ayer publicamos sendos comunicados del Rotary (leer acá) y la Municipalidad de Cañete (leer acá) que anunciaban la realización de este evento solidario y de gran beneficio para personas que esperan por años alguna solución y otros que les resulta inalcanzable pagar una intervención de estas características. El Rotary en su calidad de gestor y la Municipalidad en su calidad de aportante de subvención para su realización (7 millones de pesos).

Sabíamos que ya se tenía el compromiso de los médicos, todos altamente calificados, incluso extranjeros de gran experiencia en los tipos de cirugía que se materializarían, ya estaban los pasajes aéreos desde Santiago a Concepción, el aporte del hospedaje y por supuesto la esperanza de muchas personas, algunos pasando a una segunda etapa, de ser beneficiados con el Operativo.

Recordar que este tipo de Operativos no sería la primera vez que se realiza, apenas el año pasado se llevó a cabo con singular éxito en estos mismos Hospitales, de ahí que no se entienda el que ahora no se autorice la realización en fecha similar.

Después de las llamadas de la mañana de ayer consultamos a una fuente del Rotary local y manifestó que efectivamente había problemas con el préstamo de las instalaciones del Hospital de Cañete donde se les había manifestado que tenían alguna deficiencia con el aire acondicionado, que estaban en proceso de acreditarse y este operativo podría perjudicarlos para conseguirlo

Por la tarde supimos que el Director del SSA habría enviado un comunicado a la Subsecretaria de Salud informando "… que debido a problemas en el Sistema de Climatización de los Hospitales de Cañete y Curanilahue hace imposible que el equipo de profesionales chilenos y extranjeros del Rotary puedan ejecutar el ‘Programa Sonríe con Rotary’..."; adjuntando sendas justificaciones de parte de los directores de estos hospitales.

DUDAS Y CONTRADICCIONES

También por la tarde de ayer martes 31 de enero consultamos separadamente a un par de médicos usuarios de los pabellones quirúrgicos de los mencionados hospitales acerca de las instalaciones referidas y nos respondieron que estaban funcionando normalmente, incluso uno de ellos había operado el día anterior, por lo que nos profundiza la duda que nos merece todo esto.

El informe que habría enviado el Director del Hospital de Cañete da una larga explicación del problema, que da a entender que no es un problema menor y que se arrastraría desde el año 2015 y a acá aparece la duda de como se ha estado operando hasta ahora, incluso realizado este mismo operativo en febrero del 2016 cuando su informe indica problemas ya en esa fecha, es más, si habló de estar en proceso de acreditación, ¿cómo pretende hacerlo si arrastra este problema?

En cuanto a lo que plantee el Director del Hospital de Curanilahue, nos parece tremendamente contradictorio con sus propias declaraciones aparecidas en la página web de su institución, justamente a raíz de un gran Operativo Médico que se llevó a cabo hace apenas 2 semanas (y que aprovechamos de publicar acá), con participación de médicos voluntarios venido de fuera de la provincia, él señala con gran seguridad:

"... la capacidad que tiene nuestro recinto de salud en cuanto a desarrollar operativos durante todo el año, no sólo endoscópicos, hemos hecho otros operativos y este hospital está orientado a ser un espacio abierto para que todos los profesionales que quieran cooperar y aportar para mejorar la calidad de vida nuestros ciudadanos sean bienvenidos, en el contexto de un recinto acreditado y que busca la alta complejidad".

Convengamos además que el Hospital de Curanilahue se jacta de estar plenamente acreditado, entonces ¿cómo puede argüir tener problema en sus instalaciones?

Consultado un antiguo y experimentado médico de la zona por esta situación, nos comenta esto es lo que está pasando en nuestra salud por estar dirigidos por algunos profesionales no médicos y lo que es peor, elegidos por criterios políticos que solo les interesan las estadísticas el cuoteo y no tienen la sensibilidad social que un verdadero médico puede tener.