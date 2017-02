03-02-2017

En el mismo tono de lo declarado por el Director del Hospital de Cañete, refiriéndose solo al desperfecto que mantienen en el aire acondicionado y a que eran pocos los eventuales beneficiados de la provincia. Lamentablemente no aclaran otros puntos de la declaración del Rotary y si eran ellos quienes debían presentar más pacientes de la provincia al Operativo.

DECLARACIÓN PÚBLICA

El Servicio de Salud Arauco, representado por su director, Sr. Víctor Valenzuela Álvarez, y en consideración a la no realización del operativo de salud denominado “Sonríe con Rotary”, informa lo siguiente:

1. La realización de este operativo, que beneficiaría a cinco usuarios de la provincia de Arauco y a 40 usuarios de otros sectores de la región, nunca estuvo confirmada debido a que estaba supeditada a dos condiciones: La primera es la habilitación de los médicos extranjeros que participarían en ella, gestión realizada exitosamente por el SS Arauco, Seremi de Salud y Superintendencia de Salud. La segunda condición, correspondió a la certificación de las condiciones de climatización de los pabellones de los hospitales de Curanilahue y Cañete, a raíz de las altas temperaturas registradas en las últimas semanas.

2. Los informes técnicos realizados por una empresa externa, indicaron que no están las condiciones de climatización para utilizar los pabellones quirúrgicos para un operativo de gran envergadura como el programado, situación que fue informada al Ministerio de Salud, tras lo cual se estableció la no realización de la actividad, es decir, no hubo suspensión, pues no estaba confirmada.

3. La principal razón es la seguridad de los pacientes, puesto que un procedimiento quirúrgico requiere de condiciones de temperatura que no deben superar los 20 grados Celsius(+-2°C), por el riesgo de infecciones que implica para ellos.

4. Por esta misma razón, se implementó un plan de contingencia, mientras se desarrolla el proceso de reparación de los sistemas de ambos centros hospitalarios. Esta planificación implica el funcionamiento a mínima capacidad de los pabellones quirúrgicos, sólo durante las mañanas y realizando un estrecho monitoreo de la temperatura con el fin de proteger a los pacientes de situaciones de riesgo.

5. Además se han reprogramado intervenciones y se están priorizando las urgencias relativas, de manera de responder adecuadamente a la condiciones de seguridad de los procesos clínicos en cada hospital.

6. Lamentamos que se haya difundido información incompleta e inconsistente al respecto, considerando que todos los actores involucrados en la gestión de este operativo, estaban informados de sus etapas y condiciones para su realización.

7. El Servicio de Salud Arauco, ha realizado exitosamente otros operativos en alianza con Rotary Club, destacando la gestión del 2016 que permitió intervenciones que beneficiaron a 48 personas, 23 de ellos de la provincia de Arauco, sin embargo, el compromiso de velar por el bienestar de los usuarios y usuarias de la red de salud provincial y no exponerlos a una situación de riesgo innecesario, es primero.