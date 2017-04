Cultura

INÉDITO SHOW INTERNACIONAL DE INTRÉPIDOS CICLISTAS DESLUMBRÓ A CURANILAHUINOS

Por: Municipalidad de Curanilahue (*) - Tipo / Sección: Comunicados / Municipalidad de Curanilahue - Lecturas: 879

05-04-2017

Durante la noche del martes 04 de Abril la comuna de Curanilahue se sumó a las ciudades de 50 paises del mundo que pudieron contar con un inédito espectáculo acrobatico abierto para todo público. Increibles bicicletas desde 40 centimetros hasta de 4 metros de altura formaron parte de este evento cultural abierto para todo público. El singular espectáculo logró cautivar a cientos de vecinos, quienes con asombro y alegría disfrutaron las osadas acrobacias de este excelente show cultural internacional.

El inédito espectáculo itinerante se desarrolló en la Plaza de Curanilahue. Elías De Souza, conocido como el "Ciclista" de los mundiales, un acróbata que cada 4 años acompaña a la Selección de Brasil con "la bicicleta mais grande do mundo" se presentó ante un gran marco de público, ofreciendo un show de destreza y habilidad con más de 15 bicicletas que ya han recorrido 50 paises del mundo en los últimos 30 años. En su recorrido hacia el Mundial de Rusia 2018, el intrépido ciclclista carioca junto a su hijo, oriundo de México compartieron con las familias y público de nuestra comuna un show de carácter gratuito, con el patrocinio del Municipio de Curanilahue.

En la presentación se demostró la simpatía, habilidad y destreza que el ciclista carioca tiene al manejar bicicletas de proporciones realmente asombrosas. El público tuvo la oportunidad de tomar fotografías, participar activamente incluso interactuando y manejar, por unos intantes alguno de los llamativos vehículos. Con asombro, quienes por diversos motivos no pudieron estar presente, siguieron gran parte del espectáculo por una transmisión en vivo a traves de las redes sociales.

El principal protagonista del show, Elías de Soza, relató que "Con mis bicicletas he recorrido el mundo, principalmente acompañando a la selección de Brasil en los mundiales de Fútbol. En Mexico conocí una joven con la cual me casé, tenemos un hijo que hoy me acompaña en esta tarea de unir pueblos, ciudades y naciones, intercambiar experiencias y llevar un mensaje de amor al deporte, la vida sana, generando interés por entretenimientos sanos, lejos de flagelos como las drogas y el alcohol".

El intrépido ciclista señaló que "estoy recorriendo Sudamérica, llevando este mensaje y esperando recaudar fondos para estar presente en el Mundial de fútbol de Rusia. Agradezco al Alcalde, Luis Gengnagel, al Municipio y sobre todo a la gran cantidad de personas que llegó a compartir un muy grato momento en familia en Curanilahue."