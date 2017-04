HUELGA EN COMPLEJO HORCONES DE ARAUCO ABARCA VARIADOS CONFLICTOS Y SECTORES

Por: Virginia Sonia Pérez Lagos (*) - Tipo / Sección: Comentarios / Justicia - Lecturas: 43

13-04-2017

Trabajadores forestales tienen paralizada la entrada sur al Complejo Horcones de Bosques Arauco, alli hay diferentes actores, el área silvicola, viveros y choferes, con diferentes demandas que esperaban a negociar con los ejecutivos de la forestal, una serie de conflictos los mantienen alertas y unidos.

Dentro de las demandas e inquietudes está el que la planta ha vetado a personas para no tener una mesa de dialogo, el uso e los GPS a sus camiones, poco respeto por el derecho a huelga, presiones y amenazas. La negociacion colectiva es vital para el buen funcionamiento de una empresa, la seguridad de trabajo para nuestra gente es lo que no vemos hoy y que hemos reclamado abiertamente a traves de los concejos municipales, los derechos de los trabajadores deben ser respetados, valorados y evaluados; claramente un trabajador que siente la consideracion del empleador va a rendir siempre de mejor manera...

Desconozco cuando fue la ultima negociacion colectiva, mas aún, dia a dia puedo ver que son despedidos trabajadores de planta y poco pueden hacer para entrar en alguna otra empresa, el abuso de poder y la amenaza son factores que se repiten frente a las peticiones y eso no debe suceder, hace mucho rato que el movimiento social presiona para obtener cambios reales, oportunidades para que los trabajadores vayan ascendiendo y creciendo como personas, empatia con las necesidades de vesturio, techo, trato, etc.

Emplazar a los ejecutivos a no temerle a una mesa de trabajo, que esta no divida sino que busque soluciones concretas, tangibles y que no vayan en desmedro de las y los trabajadores.

Más abajo algunas de las demandas presentadas e imágenes de la situación desde este martes 11.