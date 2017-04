EL USO DE TRONADORES, TORINOS Y ESCAPE ABIERTO EN CAÑETE

Por: Sebastián Palacios (*) - Tipo / Sección: Columnas / Miscelánea - Lecturas: 109

13-04-2017

"Para los flaites, que el auto emita más ruido con un tronador es simbolo de estatus, es un desvalor presente en esa cultura" - es el duro comentario que realiza nuestro nuevo colaborador, SEBASTIAN PALACIOS, cañetino que quiere compartir algunos de sus pensamientos.

Desde un tiempo a esta parte, se ha instalado la pésima moda de modificar el tubo de escape de los distintos tipos de vehiculos, instalando los llamados tronadores o torinos. Estos dispositivos tienen por objeto hacer que el auto emita más ruido al andar.

Esta estúpida moda está arraigada en un sector socioeconómico bien definido de la población: los flaites. Digo los flaites y no los pobres porque no necesariamente ser probre nos conduce a ser una persona que no respeta las normas básicas de convivencia, como si lo hacen los flaites.

Para los flaites, que el auto emita más ruido con un tronador es simbolo de estatus, es un desvalor presente en esa cultura. El objetivo de ellos no es comprarse un buen auto del año que tenga una buena performance, sino que adornar su auto de acuerdo a lo que ellos estimas como correcto: vidrios polarizados, tronadores, pintado llamativo, stikers de Rapido y Furioso, etc.

Para aquellos que no tienen los medios para comprar un tronador, su vía para asemejarse a sus compañeros es simplemente andar con el escape roto.

De acuerdo al artículo 81 de la Ley 18.290:

"Los vehículos con motores de combustión interna no podrán transitar con escape libre e iran provistos de un silenciador eficiente."

Relacionado con el artículo 199 N° 7, será infracción o contravención menos grave, la siguiente:

"Conducir un vehículo sin silenciador o con éste o el tubo de escape en malas condiciones, o con el tubo de escape antireglamentario."

De estas dos disposiciones se colige que las personas que conducen sus autos con tronadores o torinos están cometiendo una falta. Esta falta debe ser sancionada con multa de 0,5 a 1 UTM. Sin embargo, de acuerdo al artículo 81, estos autos no pueden transitar por las vías publicas, en consecuencia debe ser conducido a corrales municipales para que dichos dispositivos sean desintalados.

El problema en Cañete es que no existe una política de cero tolerancia respecto al tema. Desde la Municipalidad se debe realizar una campaña para erradicar esta practica. Desde Carabineros debe existir una focalización en la persecución de estos autos.

Carabineros podría hacer una excelente labor si dispusiera un plan coordinado y sistematico para fiscalizar y retener estos autos. Fiscalización que resulta del todo facil, ya que es extremadamente perceptible aquellos autos que utilizan tronadores, solo por el ruido que emiten se les puede distinguir.

Para finalizar, hacer un llamado a la Ilustre Municipalidad, para que no siga patrocinando actividad o encuentros relativos al tunning o al rally por un motivo bien sencillo: en ambas actividades se presentan autos con modificaciones de todo tipo que son ilegales y constituyen faltas a la ley de transito, no es bueno que una institución pública y tan importante como la Municipalidad patrocine a persona que hacen gala de conducir sus autos con modificaciones ilegales.