CAMPUS ARAUCO INAUGURÓ AÑO ACADÉMICO CON CHARLA MOTIVACIONAL DICTADA POR EX ALUMNO DUOC Y EXITOSO EMPRENDEDOR NACIONAL

18-04-2017

El destacado emprendedor nacional e internacional, fundador de la aplicación para Smartphone “Kappo” y ex alumno de Duoc UC, Iván Páez, fue el encargado de dar la partida oficial al año académico 2017 de Duoc UC Campus Arauco, con una charla motivacional dirigida a los alumnos de esta casa de estudios.

Es que para esta institución, despertar el emprendimiento, perseverancia, resiliencia y liderazgo es fundamental para complementar el proceso formativo de sus estudiantes. En este sentido, Iván Páez compartió su experiencia respecto de cómo transformar una idea en un proyecto exitoso a nivel mundial, cómo hacer frente a las adversidades que se presentan en los caminos del emprendedor y cómo prepararse para los próximos desafíos. Toda una cátedra que denominó “Si la suerte te pilla, más vale que te pille preparado”.

“El mensaje es que hoy olvídense que equivocarse está mal, ya que equivocarse es parte fundamental de nuestro futuro, es decir, instancias como el Duoc y sus actividades extraprogramáticas son nuestros entrenamientos para estar bien preparado, y no equivocarse en instancias cruciales como fue lo que me sucedió. Hay que atreverse, se tienen que mover porque las cosas no llegan a la puerta de la casa. Ahora como consejo, yo creo que todo proyecto debe ser desde su concepción un proyecto de nivel mundial, porque cuando surjan los problemas se debe comparar problema pequeños versus el proyecto en su totalidad. Creo que hay que estar atento, porque si la suerte te pilla, es mejor que estén preparados para afrontarla y aprovechar la oportunidad”.

La actividad realizada en el Centro Cultural Arauco, contó con la presencia de la Directora General de Operaciones de Duoc UC, Daniela Pecchenino; el Director de Campus Arauco, Rodrigo Viveros; el Director de la sede San Andrés de Concepción, Jorge Fuentealba; representantes de empresa ARAUCO, autoridades de la provincia y comuna de Arauco; funcionarios de Duoc UC, directores de establecimientos educacionales de educación media, profesores y alumnos de Campus Arauco.

Sobre la actividad, Daniela Pecchenino indicó “tratamos de transmitirle a los estudiantes que las asignaturas están pensadas respecto a lo que les servirá en la vida. Hoy estuvimos con un titulado que tiene una aplicación de clase mundial y que se está usando en muchas ciudades importantes del mundo. Debemos recoger el desafío que él nos invitó, que es soñar en grande para tener resultados grandes”.

Por su parte Rodrigo Viveros, señaló que “para nosotros era muy importante contar con este tipo de actividad que nos motivara, en donde se hablara de las oportunidades que hoy existen, pero que dependen de cada uno tomarlas o no. Esto nos hace mucho sentido y eco respecto de nuestros alumnos que tienen la particularidad de estar en un territorio que tiene alternativas y desde donde es necesario visualizar más allá. Por tanto, estamos muy contentos de tener este tipo de charlas porque la educación es integral”.

La actividad cerró con un cóctel de camaradería, realizado en el salón abierto del Centro Cultural Arauco, lugar en donde se generó un encuentro que sirvió para que los asistentes profundizaran y analizaran la experiencia vivida durante la charla.