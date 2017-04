REGIÓN DEL BIOBÍO TUVO 109% DE VOLUNTARIOS PARA EL CENSO 2017

Por: Redacción (*) - Tipo / Sección: Comunicados / Gobierno - Lecturas: 83

19-04-2017

Un positivo balance de la realización del Censo 2017 realizó el intendente Rodrigo Díaz junto a la directora regional del INE, Margot Inzunza, destacando el superávit del 109% de los censistas que llegaron a los 1.060 locales operativos en toda la Región del Biobío, pese a las adversas condiciones climáticas.

La máxima autoridad regional agradeció a las personas que abrieron sus puertas a los censistas y destacó a quienes cumplieron con su deber cívico, como personas con capacidades especiales. “En Cañete tuvimos una censista con Síndrome de Down e hizo su tarea tal como correspondía, también hubo censistas con capacidades especiales como personas en silla de ruedas, otros realizaron su trayecto a caballo, también colaboró una ciudadana japonesa en esta tarea de todos”.

Rodrigo Díaz agregó que se cumplió con el 100% del Censo de Viviendas Colectivas, el 100% del Censo a Personas en Situación de Calle y el 100% del Censo a Personas en Tránsito, destacando que en la Región del Biobío el proceso se realizó en forma normal, siendo lo más importante el espíritu republicano, el espíritu cívico que tiene nuestro país y que queda enaltecido con la tarea realizada.

Por su parte, la directora regional del INE, señaló que visitó varios locales censales y los censistas volvían muy contentos de la labor realizada, indicando que la acogida por parte de las familias fue excelente.

Margot Inzunza explicó que –si por algún motivo- la casa no fue censada, las personas pueden enviar un correo electrónico a ine.concepcion@ine.cl para que indiquen su nombre y dirección, y un funcionario del INE acuda al domicilio a aplicar el Censo. Esto, porque el año pasado se realizó el PreCenso contabilizando 761.805 viviendas en la región, pero en estos últimos meses podrían haber viviendas nuevas.

“En el caso de una vivienda con personas que no abrieron la puerta o no estaban, el censista dejó una citación que indica que la persona debe presentarse del 20 al 28 de abril en una de las 54 oficinas municipales de la región. Distinto es el caso de la vivienda que no fue censada, en que nadie fue a visitarla o la persona no escuchó al censista, en este caso las personas deben enviar el correo electrónico para que funcionarios del INE vayan a censar esas viviendas. Lo anterior, porque pudo haber ocurrido que en el último mes se levantara una vivienda y eso era difícil tenerlo catastrado con el tiempo que quedaba para el Censo”, explicó la directora regional del INE.