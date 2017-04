MUNICIPIO DE LOS ÁLAMOS

INVERSIONES MILLONARIAS, PROYECTOS INNOVADORES Y UN CLARO SELLO INCLUSIVO MARCARON LA CUENTA PÚBLICA- GESTIÓN 2016

Por: Municipalidad de Los Álamos (*) - Tipo / Sección: Comunicados / Municipalidad de Los Álamos - Lecturas: 62

27-04-2017

Las millonarias inversiones realizadas en distintos sectores de la Comuna de Los Álamos y la traducción instantánea de la Cuenta Pública a lengua de señas marcaron la rendición que efectuó el Alcalde Jorge Fuentes de su gestión año 2016.

"Una cuenta pública sólida, en la misma línea que hemos venido dando los años que me ha tocado liderar esta municipalidad, con una inversión 2016 –entre lo ejecutado, lo que está por ejecutar y lo aprobado- cercana a los 22 mil millones de pesos” expuso el Jefe Comunal.

Entre las múltiples obras inauguradas el año pasado destacan la instalación de luminarias led en Los Álamos Centro y Villa Los Ríos, la construcción de canchas de pasto sintético en Antihuala y Temuco Chico, sedes comunitarias en Tres Pinos, Cerro Alto y Antihuala, Sistema de Agua Potable Rural en Villa Los Ríos, Escuela de Antihuala y remodelación de la avenida Ignacio Carrera Pinto de Los Álamos. Además de los proyectos que se encuentran en desarrollo como la remodelación de la Plaza de Los Álamos y, otros, prontos a comenzar como la construcción de un nuevo edificio consistorial o el mejoramiento integral del estadio de Cerro Alto.

Igualmente, el Alcalde Fuentes destacó que "tenemos este año 2017 una cantidad de proyectos en carpeta que, no me cabe duda, también van a ser aprobados y así vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando. Pero siempre con un equilibrio, porque no sólo somos cemento, no sólo somos obra, también somos corazón y piel. Siempre cercanos a nuestra gente”.

En este sentido y como símbolo de la comuna cercana e inclusiva, en la que se ha convertido Los Álamos; la Cuenta Pública fue traducida a lengua de señas. Una iniciativa que bien valoraron los cientos de alameños y alameños que asistieron al evento realizado en la Escuela Félix Eyheramendy. Al igual que aquellos proyectos innovadores que impulsó el Municipio durante el año 2016 como el Programa Ponle Tercera, que permite que los adultos mayores viajen gratis en las líneas de colectivos de la comuna o la atención dental móvil a postrados, que partió en Cerro Alto y este año se pretende extender al resto de la Comuna.