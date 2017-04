DEPORTES, AGUA POTABLE RURAL, CAMINOS RURALES Y LA GRAVE SITUACIÓN DEL CEMENTERIO PLANTEÓ EL ALCALDE DE CAÑETE AL CONSEJ

28-04-2017

La comisión de Gobierno del Core Bio Bio sesionó en Cañete, instancia que aprovechó el alcalde Jorge Radonich Barra para plantear las principales necesidades de la comuna.

Una serie de proyectos que todavía no obtienen aprobación y otros que son una urgente necesidad para la comuna, fueron planteados por el alcalde de Cañete Jorge Radonich a la comisión de Gobierno del Consejo Regional que recientemente sesionó en la comuna.

El alcalde planteó a los consejeros la urgencia que se requiere para obtener el visto bueno de proyectos emblemáticos que por años están a la espera de aprobación y que por distintas razones no han sido aprobados hasta ahora. “Uno de estos casos es el polideportivo, el cual hasta hoy seguimos soñando.

El año pasado cuando estaba todo para su aprobación algo falló y no se logró, lo que ha significado un castigo injusto para nuestros deportistas”, precisó Radonich.

En este mismo sentido el alcalde Radonich aprovechó de plantear a la comisión la necesidad de mejorar algunos recintos deportivos como el complejo La Graja y la cancha Palestino, en el sector de Cuatro Tubos, las cuales se pretende dotar de carpeta de pasto sintético para la práctica del fútbol, especialmente de la competencia local.

La situación más crítica planteada por el alcalde dice relación con la urgente necesidad de ampliar el cementerio local o bien buscar un lugar donde instalar un segundo camposanto, dado el colapso que presenta el actual recinto.

“Hoy prácticamente no tenemos dónde enterrar a nuestros muertos. Algunos vecinos ya están pensando en buscar sepulturas en comunas vecinas porque no tenemos más espacio en el cementerio. Nos quedan poco más de 30 nichos y semanalmente mueren alrededor de 8 personas, por lo que nuestra proyección es que en mayo ya no tendremos donde sepultar a nuestros vecinos”, detalló el alcalde.

Sin embargo las complejidades no terminan aquí: el tema de la falta de agua en los sectores rurales es otro punto que inquieta al municipio. “Necesitamos con urgencia la adjudicación de proyectos de Agua Potable Rural (APR) para sectores como Cuyimpalihue o La Curva, camino a Cayucupil”, pidió la primera autoridad comunal.

Hoy día en todos los sectores rurales de la comuna se debe entregar agua potable en camiones aljibes que no dan abasto por lo que semanalmente un promedio de 80 familias quedan sin recibir el vital elemento por la falta de vehículos para la entrega o por el estado de los caminos que no permiten el ingreso, lo que también fue planteado durante la reunión.