07-05-2017

Distinguidas visitas,damas rotarias ,compañeros rotarios.

Como ya es tradición en nuestra mesa rotaria, cada año, hacemos un paréntesis para conmemorar la efeméride del 1 de mayo o día del trabajador. Nuestro club, protagonista de muchas actividades sociales en nuestra ciudad de Cañete, desde hace ya ochenta años de ininterrumpida labor social y humanitaria ha querido representar en la persona de don Aurelio Uribe Insunza nuestro sentido homenaje y reconocimiento a su labor como trabajador y jefe de familia. Queremos encarnar en el nuestro reconocimiento a todos los trabajadores de nuestra ciudad y del país.

También un homenaje a esos pioneros de nuestro país que levantaron las banderas de lucha por una justicia social,la unidad y la dignificación de los trabajadores.

Tengo que mencionar en esta lista a Luis Emilio Recabarren que fue implacable para denunciar los males y las injusticias que padecían los obreros y sus familias.Luchó incansablemente por mejorar el sistema; desilusionado y enfermo puso fin a sus días a los 48 años de edad.

Vaya este homenaje también a ese gran luchador sindical don Clotario Blest que sin ningún compromiso político partidista, supo unificar a la clase trabajadora chilena en la central única de trabajadores ( CUT).

Luchador sin límites, que le costó muchas veces la cárcel en distintos períodos presidenciales de nuestro país.

Vivió austeramente y murió en una pobreza franciscana.

Quiero mencionar también, a los verdaderos empresarios que no nacieron en cuna de oro y no se dejaron arrastrar por la codicia y otras prácticas poco éticas que todos conocemos y repudiamos. Los buenos empresarios que supieron del sacrificio y esfuerzo y traspasaron a sus obreros y trabajadores sus ganancias, porque entendieron que si sus obreros estaban bien la empresa también. Ejemplo de lo que digo fué la industria textil en Chile, orgullo de latinoamérica y el mundo. Yarur, Sumar, Comandari por nombrar algunas; estos empresarios construyeron poblaciones al lado de sus fábricas para sus obreros y sus familias.

Por supuesto en la actualidad la realidad es otra.Chile con un ingreso per cápita de US$ 26400 dólares ha producido una desigualdad tremenda en nuestra sociedad. Este sistema neo-liberal ha sido brutal y cruel siendo unos pocos chilenos los favorecidos a disfrutar de estas ganancias.Ya ni siquiera invierten en nuestro país han sacado sus capitales e inversiones al exterior.

Lo dijo en la década del 70 el gran canciller alemán Willy Brandt; no hay que estar en contra de los ricos sino estar a favor de que hayan menos pobres en el mundo.

El panorama no se ve muy alentador para la clase trabajadora. Con una reforma laboral no bien definida, con una elección presidencial ad-portas y una desconfianza en la élite política tradicional. No hay ideas sustantivas para poder creer de nuevo en los políticos. Para graficar lo que digo,el otro día en un programa de tv. le preguntaban a un candidato presidencial en que se diferenciaba con su opositor y contestaba que él podía salir a la calle y su contendor no. Lo encontré una respuesta muy vaga, esperé una diferencia de programas y propuestas etc. Pero en el fondo tenía razón,la gente está descontenta y empoderada para agredir y violentar.

Sin duda nuestra sociedad ha cambiado, hay que tener fé y confianza que solo es un momento histórico y a lo mejor poder ver de nuevo a un presidente en Chile caminar desde su casa a la Moneda como cualquier chileno para realizar su trabajo diario.-