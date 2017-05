CAÑETINA ES GALARDONADA COMO MAMÁ DEL AÑO 2017 EN IMPORTANTE CATEGORÍA DE UN CONCURSO A NIVEL NACIONAL

Por: Redacción (*) - Tipo / Sección: Colaboración / Cañete - Lecturas: 102

10-05-2017

El jueves 4 de mayo de 2017 se celebró la segunda premiación anual Mom's Awards, la que entrega galardones a mamás que se han destacado en diferentes ámbitos, ya sea por alguna acción o experiencia en que participan y que generan impacto en la sociedad. Dentro de las elegidas había una cañetina, ANA LETICIA VÁSQUEZ MEDINA.

QUÉ ES MOM'S AWARDS

Mom's Awards es un evento único en Chile donde se premia a Mamás que se han destacado en diferentes ámbitos, ya sea por alguna acción o experiencia en que participan y que generan impacto en la sociedad. En su segunda versión, esta premiación se ha convertido en el evento más grande de maternidad en Chile, el cual no solo premia a las madres destacadas en distintos ámbitos, sino además que desarrollan obras de carácter social vinculada a la infancia, durante todo el año.

La elección se hizo durante unas semanas donde se presentaron a las candidatas de las diferentes categorías en una página donde se recibían las votaciones de quienes quisieran participar, Leticia fue la ganadora en la Categoría Sustentabilidad.

LETICIA VASQUEZ (AMA)

Madre y agricultora Con su férreo compromiso con el medio ambiente y esto lo ha llevado a la practica en AMA cultivando frutas y verduras libres de químicos y privilegiando la vida de los depredadores naturales que son amigables con el medio ambiente. Como madre les ha enseñado a sus hijos, que deben cuidar la tierra para las futuras generaciones. Logrando una empresa familiar comprometida con la biodiversidad.

Ana Leticia Vásquez Medina es mamá de cinco hijos, 4 hombres y una mujer, si bien es cañetina, está radicada desde hace unos años en San Fernando, casada con Jorge Salazar Urzúa quien es gerente de una frutícola, hombre de esfuerzo y persona destacada de donde viven, fue elegido vecino del año en San Fernando y además es dirigente de Deportes Colchagua

MOM'S AWARDS: ESTAS SON LAS MEJORES MAMÁS DE 2017

En esta segunda versión, la premiación reunió a cerca de 100 mamás influyentes de Chile y se entregó reconocimiento en 18 categorías a personalidades como: Mariana Derderian, Cathy Barriga, Virginia Demaria y María Luisa Godoy, entre otras. Y una de las grandes sorpresas fue la incorporación de “Papá Comprometido” donde resultó ganador el comunicador Eduardo Fuentes.

Es así como en esta segunda versión, creada por Pamela Saldaña y Helga Ortiz, se premió a 18 mujeres que destacaron en diferentes secciones

Y LAS GANADORAS SON

1. Mamá Multifacética – Mariana Derderian

2. Mamá Moderna – Antonella Ríos

3. Mamá Cocinera – Virginia De María

4. Mamá Fashion – Francisca Merino

5. Mamá Do it yourself – Virginia De María

6. Mamá Crianza Respetuosa – Savka Pollak

7. Mamá Responsabilidad Social – Cathy Barriga

8. Mamá Joven – Fernanda Ramirez

9. Mamá Al Natural – Javiera Suárez

10. Mamá Fitness – Viví Rodríguez

11. Mamá Sustentable – Leticia Vásquez

12. Mamá Emprendedora – Alida Mery

13. Papá Comprometido – Eduardo Fuentes

14. Mamá Empresaria – Carolina Bazán

15. Mamá Comunicadora – María Luisa Godoy

16. Mamá “Me encanta ser mamá” – Joyce Castiblanco

17. Mamá Petlover – Carla Jara

Este año, Mom’s Awards apadrinará a la Fundación San José, institución que guía a las madres en conflicto con su embarazo y acoge a niños vulnerados en sus derechos para trabajar con ellos y sus familias, apoyando la reinserción en su círculo de origen, y de no ser posible, coordinando procesos de adopción para ser integrados en una nueva familia. Frente a este contexto, los nominados serán invitados a participar en diferentes actividades durante todo este año.

GENTILEZA: Ricardo Armando Asfura Insunza

FOTOS:

www.facebook.com

FUENTES:

www.momsawards.cl

www.biut.cl