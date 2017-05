RENOVACIÓN NACIONAL PRESENTA EN CAÑETE UNA DE SUS PRIMERAS CARTAS AL PARLAMENTO 2017

Por: Arturo Godoy Carilao (*)

11-05-2017

El partido Renovación Nacional, con parte de la directiva comunal presentó oficialmente a una de sus candidatas al parlamento como postulante a diputada del nuevo distrito 21, mucho más amplio del ex distrito 46 que abarcaba la provincia de Arauco y la comuna de Lota. Se trata de Marlene Wally Guzmán Kramer Educadora de párvulos.

Un debut que por lo extenso del territorio dejará más que alguna sorpresa en estas próximas elecciones presidenciales y parlamentarias comprendidas para el periodo 2018-2022, que se realizara el día 19 de noviembre de 2017, que serán en conjunto justamente con las elecciones de diputados, senadores y concejeros regionales; en caso de existir una segunda vuelta esta se hará el día 17 de diciembre. Para los partidos o coaliciones que harán primarias presidenciales, estas tendrán lugar el día 2 de Julio del presente.

Marlen Wally Guzmán Kramer, es militante del partido Renovación Nacional, ex directora Regional del Prodemu (promoción y desarrollo de la mujer), donde le tocó un extenso trabajo de terreno especialmente con mujeres del sur de la provincia de Arauco. En esta nueva etapa de lo que será el nuevo distrito 21, comprende las comunas de Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Alamos, Cañete, Contulmo, Tirua, Los Angeles, Tucapel, Antuco, Quilleco ,Alto Bio-Bio, Santa Barbara, Quilaco,Mulchen, Negrete, Nacimiento, San Rosendo y Laja, que se eligieran un total de 5 diputados.

Este nuevo sistema aumenta de 120 a 155 diputados, mientras que los distritos se reducen de un total de 60 a 28. Ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60 por ciento del total respectivo. El régimen de cuotas se aplicara solo temporalmente en los procesos electorales parlamentarios de 2017, 20121 ,2025 y 2029, nos aclara Marlen.

Cecilia Morel esposa del candidato y ex presidente Sebastián Piñera, la impulsó a tomar este desafío señala, ya que son amigas personales y la cercanía que las mantiene vigentes desde la “Fundación Prodemu”, con una destacada participación en la región del Biobío que se vio reflejada en más de una oportunidad con la venida a la zona de la entonces primera dama.

Marlen Wally Guzmán Kramer es nacida el 2 de Septiembre de 1969, casada con Vinko Kroneberg, tienen 4 hijos que son: Tomás, Dominique, Denisse y Vinko; Marlen se considera amante de la naturaleza, es hija del matrimonio Federico Guzmán y Wally Kramer que en total son tres hermanas. Gran parte de su infancia la vivió en la comuna de Los Sauces; amante de los caballos y profesora de equitación.

Los desafíos han sido una parte importante en su vida nos dice, siempre le cuestionan de estar al frente de los problemas y ante eso señala que ante todo eso se necesita por sobre todas las cosas, voluntad y gestión de simplemente querer hacer las cosas, observa con pena como ciudadana y cree firmemente que los políticos de ahora no han hecho su trabajo, ya que no solo basta con estar en el territorio, con encontrarse en las comunas, compartiendo con la gente si no que en política se deben tomar las cosas con hechos concretos y eso significa realizar gestión y de un trabajo real; dice que ella se caracteriza por realizar mucho trabajo, ello significa a modo de ejemplo de bajarse de los tacos altos, para ponerse bototos para salir a terreno para trabajar duro; ”esa es mi fortaleza”. Señala.

Son los tiempos en que se necesitan personas trabajólicas, pero a la vez se necesitan trabajos en equipo y de no lograr los equipos los proyectos no pueden salir adelante; el papel puede decir muchas cosas bonitas, pero la realidad es totalmente diferente.

Este nuevo distrito 21 tendrá la característica como los antiguos mapuches habitaban, que era de mar a cordillera, donde hay grandes diferencias Arauco es forestal y mapuche, donde las voluntades también simplemente no han funcionado, la zona de Los Ángeles es también maderera y forestal pero sobre todo agrícola, también pesquero donde las necesidades son distintas en los dos distritos; Lota es un tema y zona especial que debe tener una atención especial.

En esta oportunidad fue el momento de reunirse con la mesa productiva de la provincia de Arauco, en donde Hugo Luengo presidente de esta organización le planteo a la candidata un mapa de lo que significa especialmente esta zona y lo que ha significado la denominada “zona de rezago”, dónde los pequeños madereros juegan un importante rol productivo.

Marlen Guzmán Kramer, una mujer que siente la necesidad de seguir trabajando desde el congreso y motivada por su amiga Cecilia Morel con quien mantiene constante comunicación para estar al tanto de lo que es la zona nos señala y espera tener la posibilidad de representar desde el parlamento a la gente del nuevo distrito 21.

Hablamos de distintos temas de actualidad, tal lo que significa la violencia contra la mujer y en general lo que significa la violencia de género, la violencia existe y es complejo educar desde la familia donde hay tantas separaciones y los hijos quedan desprotegidos para ello debe educarse desde la etapa pre-escolar y crear conciencia de los distintos tipos de maltrato.

Se deba cambiar urgente la malla curricular en la educación, donde se debe incorporar el trabajo y conciencia de lo que significa la palabra respeto.