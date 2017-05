DÍA DE LA MADRE: EL LUNES COMIENZA A RECORRER LA COMUNA EL SPA MÓVIL

Por: Municipalidad de Los Álamos (*) - Tipo / Sección: Comunicados / Municipalidad de Los Álamos - Lecturas: 116

13-05-2017

Para festejar y regalonear a las madres de la Comuna de Los Álamos, desde el próximo lunes (15 de mayo) comenzará a recorrer los distintos puntos de la Comuna el Spa Móvil, con servicios gratuitos de peluquería, manicure y masaje, entre otros.

"No sólo queremos saludarlas y entregarles presentes, también queremos regalonearlas con este spa móvil, porque sin duda, las mujeres y, en particular, nuestras madres son fundamentales no sólo en la familia, sino que en la sociedad en su conjunto", comentó el alcalde Jorge Fuentes.

Según la programación, el Spa Móvil partirá el lunes 15 en Tres Pinos a las 14:30 horas, el martes 16 a la misma hora estará en Ranquilco, el miércoles 17 en Villa Los Ríos, el jueves 18 en Cerro Alto y el viernes 19 en Pangue y Sara de Lebu; para continuar el lunes 22 en Antihuala, el martes 23 en Quillaitún, el miércoles 24 en La Araucana y Temuco Chico y el jueves 25 en Los Álamos.