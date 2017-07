ALEJANDRO SÁEZ IGLESIAS: UN HOMBRE DE LA ZONA DE REZAGO SE LA ESTÁ JUGANDO POR UN CUPO A DIPUTADO

Por: Arturo Godoy Carilao (*)

10-07-2017

Alejandro, araucano de siempre, lotino por adopción, hombre de las comunicaciones, carismático e influyente líder político de parte de RN, aunque considerado "díscolo", que lo asume con naturalidad y buenas explicaciones. Sáez intenta por segunda vez en su vida poder postular a un escaño en la cámara de diputados, la anterior fue el año 1997.

Casado toda una vida con Andrea Canales y de ese matrimonio hay cuatro hijos mayores de edad, le gusta le denominen como un hombre Araucano, empresario turístico y de obras civiles en aguas servidas, un hombre vinculado al mundo de las comunicaciones; propietario de un medio radial en 1992, panelista del Canal “Pacifico TV entre los años 2000 al 2005, Columnista habitual del desaparecido diario Renacer entre los años 2003 y 2007, es voz permanente en radios MDT en la ciudad de Arauco, radio Nahuelbuta en Curanilahue y Radio Éxito en la ciudad de Cañete. Por muchos años también columnista nuestro (Lanalhue Noticias) y más de una vez ha participado como historiador del Canal de Televisión TVU perteneciente a la Universidad de Concepción.

Es además un actor permanente en todas las elecciones desde la vuelta a la democracia; Alejandro a pesar de pertenecer a RN, se define como un “díscolo” al menos un autónomo en sus dependencias de tipo políticas, por las permanentes diferencias que ha tenido al interior de su partido, la más sonada, con el actual presidente regional, Claudio Eguiluz, en el último tiempo algo alejado de la presencia mediática que acostumbraba.

Considera firmemente que su liderazgo por ningún motivo nace en el centralismo de Santiago; sino todo nace en lo que son las bases especialmente de cada una de las comunas de nuestra Región del Biobío. En este sentido señala: “tan solo el año 2012, visité más de 500 hogares de militantes de toda la región y dudo que otro político haya logrado un hecho como este y es enfático en sus declaraciones.

Ante una serie de preguntas Alejandro Sáez nos respondió:

¿Alejandro, se puede ganar una elección después de tantos años y con derrotas como las parlamentarias del año 1997 y la municipal el 2008?

Resp: Se puede ganar en dos sentidos de la pregunta; se gana aprendizaje cada vez que sufrimos, enriqueciéndose el espíritu, ganando humildad. También se puede ganar en votos, gracias a la modificación de la actual Ley electoral, que ahora abre espacios de todo tipo comunicacional a quienes no lo tenemos. Ello significa que elegir 5 diputados en Arauco y el Biobío asegura un cupo para Renovación Nacional y resta uno al partido socialista, mientras se lleven los candidatos adecuados para poder trabajar fuertemente, los análisis y los resultados de todas las elecciones anteriores refuerzan completamente esta tesis; ya lo hizo el diario “el mercurio”, hace dos meses atrás y el político Pepe Auth hace tan solo un mes atrás .Bajo estas condiciones, SI, RN hoy tiene esa oportunidad que no tuvo antes.

¿Políticamente, como se daría la relación con tu compañera de lista Marlene Guzmán?

Resp: Se dará de la mejor forma, porque, es una de las formas de relacionarse entre dama y varón, con respeto y colaboración. Cada esfuerzo de ella es un aporte a mis metas y viceversa. En la medida que surjan nuestros reales oponentes, nos iremos sintiendo más aliados, fue así que lo sentimos en las ya pasadas primarias, en que ambos sumamos para Sebastián Piñera; con el respeto que se ganaron las personas del comando de Manuel José Ossandon. Hoy Renovación Nacional enfrenta varias campañas. De partida fue ganar las primarias, objetivo cumplido, en segundo término sumar más de 800.000 mil electores, superar al frente amplio, para sumar ahora a quienes apoyaron a los demás candidatos de nuestro sector, para de esta forma pasar a una segunda vuelta.

¿Y en CAÑETE, tendrá, el apoyo del alcalde Jorge Radonich?

Resp: soy directo en esta respuesta; SI, lo tendré indirectamente, porque el compromiso es con un candidato de RN, en este caso mi compañera de lista se encuentra sumando para quien sume al final más votos. Yo no tendría su apoyo si el alcalde apoyara a alguien Radical o del partido UDI, y eso afortunadamente no ocurre. Además, personalmente cuento con el apoyo de personas de mundos totalmente distintos al de la política partidista; es decir apoyos transversales que no obedecen a nivel político, es lo que me alienta y mi liderazgo siempre ha sido edificado desde las propias bases de las organizaciones, y ello es muy valorado en la sociedad actual.

¿Alejandro, propuestas novedosas; o simplemente más de lo mismo?

Resp: Si hay propuestas nuevas, ya que tantos años participando de la vida política de esta zona especialmente, ayudan a tener opinión y construir propuestas. De partida una de las valoraciones que nunca se ha dado son las PYMES (pequeñas y medianas empresas), pues ellas, son el motor en marcha de nuestra zona; las PYMES, los pequeños empresarios, comerciantes, que son los que aportan con casi el 50 % con la mano de obra local, que aportan con el 75 % del ingreso total del País… es decir, un país que ya no vive del cobre, el mal “llamado sueldo de chile”. Hoy el IVA con su 40 % el impuesto a la renta, con su 25 % a los otros impuestos (combustibles, contribuciones, ILA, etc) 10 % son la fuente principal de ingresos y ellos son aportados justamente por las PYMES principalmente; es decir por esos pequeños comerciantes que trabajan 12 a 14 horas diarias, padres e hijos, de lunes a domingo. Esos mismos a quienes el estado con frecuencia trata casi como delincuentes; a modo de ejemplo cuando son fiscalizados por los servicios públicos (impuestos internos, salud o trabajo), precisamente por quienes viven de este aporte de la PYME, a la cual también pertenezco.

Desde el parlamento pretendo aportar esta vivencia viva y vigente, que actuales diputados o candidatos, que son o provienen del mundo político laboral; es decir, que han vivido siempre del estado y ello hace la diferencia porque desconocen o hacen desconocer por conveniencia esta realidad. Pero aquí no hay solo una queja, hay un planteamiento con una serie de medidas destinadas ellas a potenciar a este sector, a partir del reconocimiento de lo que es su aporte.

Medidas para fomentar la contratación de más trabajadores (reponiendo el subsidio pro-empleo del SENCE), de apoyo en banco estado (aumentado el fondo de garantía estatal), del instrumento CORFO (apoyo a los almaceneros), que se haga efectivo el control al comercio ilegal, que es el enemigo letal de las PYMES, la creación de organismos técnicos de apoyo tecnológico no dependientes del “Holding Arauco”, y de una relación con este holding más solidario con lo que significa la PYME local.

¿Qué hay de la lucha de los débiles contra los poderosos?

Resp: En un ámbito, el industrial, la unión de ambos. La suscripción de una nueva forma de relación asociativa. Que los nuevos impuestos no vayan a las cuentas del estado, donde con frecuencia se diluyen o extravían, sino que vayan directamente al bolsillo del trabajador. No más impuestos para un estado poco eficiente; pero si más impuestos para mejorar los sueldos. Trabajadores asociados al éxito de sus empresas, remuneraciones proporcionales a las utilidades de ellas. La forma moderna de hacer crecer esta sociedad, que busca opciones diferentes del capitalismo salvaje, pero que conoce del fracaso del socialismo.

¿Alejandro, te sientes ganador?

Resp: NO; solo pienso en las tareas del día a día, y en el esfuerzo que debo hacer, para que todo resulte bien, trabajo duro y constante como siempre lo he hecho; es decir, 12 horas diarias hasta que las energías se agoten, pues al dormir evaluó los errores cometidos y la forma de iniciar las tareas de lo que será el día siguiente. Siempre buscando la forma de ser feliz en lo que hago. Buscando lo hermoso del día a día, del paisaje, de los amigos y de cada experiencia. Lo demás es anécdota, señala.

¿Qué es para ti el denominado conflicto Mapuche?

Resp: Simplemente es un mal nombre, para un problema complejo. El comprensible deseo de una parte de la sociedad, que se siente discriminada por un estado que no abre espacios de participación a las minorías, de todo tipo. Sentimiento que pueden perfectamente compartir ya sea Pascuenses, evangélicos, agnósticos etc. Un conflicto de más de 500 años, que sería una presunción poder resolver en tan solo 10 años. Y una expresión violentista que mal podrá calificarse de mapuche, por cuanto son lideradas por personas totalmente ajenas a la etnia y que a la vez es rechazada de plano por el 67 por ciento del pueblo mapuche (según encuesta U.C). Caminos diferentes para el denominado conflicto mapuche y rechazo para la violencia.