ALCALDE Y PESCADORES DE LEBU EXIGIERON AL MINISTRO DE ECONOMÍA DECLARAR A LA REINETA COMO ESPECIE ALTAMENTE MIGRATORIA

Por: Municipalidad de Lebu (*) - Tipo / Sección: Comunicados / Municipalidad de Lebu - Lecturas: 84

16-07-2017

Cerca de un centenar de pescadores artesanales de Lebu que se dedican a la extracción de la reineta, viajaron el pasado lunes a Santiago para manifestarse pacíficamente. El objetivo: solicitar al gobierno que declare en ley y en la práctica a la especie como altamente migratoria, a objeto de capturarla fuera de la octava región.

Si bien, el Estado Chileno reconoció al recurso como migratorio en la Convención Internacional de las Naciones Unidas por el Derecho del Mar realizada en 1997, y los diversos estudios reafirman esta condición desde el punto de vista biológico y legal, la actual Ley de Pesca establece la regionalización de la reineta, una contradicción que impide a los pescadores extraerla en las regiones donde actualmente se concentra; Los Lagos y Aysén.

“La ratificación en la ley de que la reineta es migratoria, no implica que automáticamente el pescador pueda salir a capturar el recurso por todas las regiones, para eso hay que ceñirse a lo que dice la Ley de Pesca y ésta no lo maneja como tal, ahí está la diferencia, porque hay un recurso que es altamente migratorio y un sistema de gobierno sobre ese recurso, que si bien lo reconoce, no lo trabaja, no lo administra y no lo maneja como migratorio, desde ahí parte toda la contradicción y los problemas”, señaló Léster Chávez, asesor del movimiento de los pescadores de la reineta en Lebu.

Esta situación ha generado una serie de inconvenientes para las cientos de familias que hoy dependen directa e indirectamente del recurso, afectando constantemente su fuente laboral, hecho que motivó a los trabajadores del mar, acompañados del alcalde, Cristián Peña, a solicitar una solución definitiva al Ministro de Economía, Luis Céspedes, y al Subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, en una reunión gestionada por el diputado Manuel Monsalve, quien articuló el encuentro en apoyo a las demandas de los trabajadores, instancia en la que se abordaron los incisos de excepción a la regionalización de especies, establecidos en la jurisdicción que regula la actividad extractiva de la pesca artesanal.

Pese a los argumentos, en el encuentro no hubo consenso de ambas partes (gobierno y pescadores) en la interpretación de la ley para avanzar en las demandas de los pescadores, lo que para el alcalde de Lebu, Cristián Peña Morales, es una situación grave desde el punto de vista social y económico de la comuna.

“Esperábamos más del gobierno, no quedamos satisfechos. A pesar de los sólidos argumentos que se han presentado nos volvemos a Lebu sin una respuesta favorable. Sentimos que existe muy poca empatía con los pescadores que capturan la reineta, flota pesquera que es uno de los principales ejes económicos de la ciudad. Gracias a este recurso miles de familias tienen su sustento y cuando no está Lebu se resiente”, sostuvo.

El jefe comunal agregó que “seguiremos insistiendo hasta que la reineta se reconozca como migratoria y nuestros pescadores puedan trabajar en la región donde el recurso esté. Ya sea a través de una salida política, legislativa o judicial se logrará el objetivo. Pescar y trabajar, esto es lo que buscan nuestros pescadores artesanales, lamentablemente esto tan básico y justo afecta a los intereses de la industria por eso se ha hecho tan difícil”.

Frente a esta crisis, el Ministro de Economía propuso tres alternativas, a objeto de intentar resolver la problemática: la primera opción es plantear ambas posturas ante Contraloría para que sea este órgano del estado que decida cuál sería la interpretación correcta; en segundo lugar, se propuso que los pescadores inicien un acción judicial por medio de la interposición de un Recurso de Protección; y por último, se planteó realizar una modificación sustitutiva al Proyecto de Ley que ingresó al parlamento en octubre del año pasado y volver a ingresarlo a la cámara de diputados con carácter de suma urgencia, lo que supondría una solución definitiva al conflicto.

Sin embargo, los pescadores coinciden en que “este es un problema de industria. Nosotros venimos hace años peleando y ellos nunca han querido solucionar el problema de raíz porque detrás está metida la industria que son quienes financian a muchos políticos, eso lo tenemos claro, pero no estamos pidiendo otra cosa más que trabajar”, sostuvo Roberto Álvarez, representante del sindicato Norte Sur de Pescadores Artesanales de Lebu.

Teniendo en cuenta que los volúmenes de desembarco de la reineta en Lebu son los más altos del país, y que el 70% de la economía local depende de la actividad artesanal, por lo mismo, José Vidal, vicepresidente de la Agrupación de Armadores Reineteros de Lebu, señaló que se trata de una problemática que urge resolver.

“Nosotros lo que pedimos es algo bien simple, que jurídicamente y en la práctica se nos permita desplazarnos en busca de la reineta, pero el gobierno nuevamente está ejerciendo un resquicio jurídico para dejarnos encerrados en nuestra región porque sabemos que hay intereses políticos y de la industria, por eso aún no tenemos solución”.

Actualmente hay un equipo jurídico asesor de los pescadores que está analizando cuál es la mejor alternativa para resolver el problema que tiene entrampado al sector pesquero artesanal, quienes hoy luchan por una causa que consideran justa y que mantiene la angustia en cientos de vecinos lebulenses que sólo buscan en el mar una oportunidad para trabajar y ganarse dignamente el sustento de sus familias.