"ECOS DE LEBU" EMOCIONÓ CON RECITAL "LEBU ES MI TIERRA" DE LOS DESTACADOS FOLCLORISTAS CECILIA SOTOMAYOR Y VÍCTOR ARANDA

Por: Municipalidad de Lebu (*) - Tipo / Sección: Comunicados / Municipalidad de Lebu - Lecturas: 168

14-09-2017

Una jornada llena de emociones y gratos recuerdos, se vivió el pasado viernes en el Museo Minero de Lebu con la exhibición del segundo capítulo de "Ecos de Lebu". Se trató del recital "Lebu es mi Tierra", pieza audiovisual que despertó la nostalgia de los cerca de 40 asistentes que revivieron parte de su historia con el concierto presentado en el año 1991 y protagonizado por la destacada cantante lebulense, Cecilia Sotomayor, y el reconocido cantautor, Víctor Aranda, quienes han inscrito un importante legado musical en la memoria colectiva de todos los lebulenses.

"Me pareció emocionante y muy grato, hay un montón de sentimientos al ver este recital, pensé que no iba a ser tan impactante pero la verdad es que sí me impactó mucho volver al pasado y encontrarme con muchos amigos, muchos de ellos ya no están. Me entregaron una alegría impagable, por eso yo les agradezco a ustedes, al equipo de Ecos de Lebu que han organizado esta jornada porque creo que esta iniciativa se trata de despertar emociones en la personas y hoy día yo he sentido muchas emociones", destacó el cantautor y profesor Víctor Aranda.

Cecilia Sotomayor, importante cantante lebulense también mostró su alegría al hacer un recorrido por su trayectoria musical.

"Estoy muy contenta y agradecida del municipio, del trabajo en conjunto que han realizado y la verdad es muy grato volver en el tiempo en 26 años atrás y encontrarnos con muchos amigos y con personas que ya no están, fue muy grato ver ese trabajo que hicimos en este recital. Estoy muy contenta de que ustedes hayan pensado en este proyecto de rescate audiovisual para que esto quede en el tiempo, porque nuestra misión como músicos es dejar un recuerdo para que las nuevas generaciones puedan disfrutar", comentó.

El recital "Lebu es mi Tierra", que formó parte del segundo capítulo del programa de rescate documental "Ecos de Lebu" que impulsa la Oficina de Cultura, la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas del municipio, también tuvo la participación de Orlando Cayupe, Joaquín Valencia, y los integrantes del conjunto Quilantrán, Alexis Reyes y Lalo Pinto, quienes acompañaron a Cecilia y Víctor en el recorrido por la música folclórica y de canto popular realizando un homenaje a autores chilenos, latinoamericanos y a obras de autoría de Víctor Aranda, como "Palabras de amanecer", "Pilpilco", "Canción para una Rosa eterna" y "Ronda de niña mapuche" que emocionaron a los presentes.

"Fue una gratísima sorpresa, mucha nostalgia, muchos recuerdos, mucha emoción. Presenciar estas imágenes nos trasladan en el tiempo y poder recordar todo lo que se hizo en ese entonces realmente es un tesoro maravilloso. Lebu debe atesorarlo en la memoria colectiva porque esta actividad nos está mostrando un producto que es auténticamente de Lebu, una voz maravillosa y un cantautor que ha entregado su creatividad a la comuna. Esta es una iniciativa única en la comuna y es excelente para que traer al presente las cosas maravillosas que se hacían antes", destacó Orlando Cayupe, profesor y presentador del recital en 1991.

El objetivo del proyecto es rescatar piezas documentales antiguas y su eco en el presente, como una forma de resguardar en la memoria nuestro patrimonio humano y compartirlo con las nuevas generaciones.