CELEBRANDO EL DIECIOCHO

Por: Ricardo Altamirano (*) - Tipo / Sección: Columnas / Cultura - Lecturas: 128

17-09-2017

Ahora más que nunca, nos motivamos a leer la poesía de RICARDO ALTAMIRANO, décimas muy populares y representativa de las grandes tradiciones de nuestro país.

Se ve más azul el cielo

pues viene la primavera,

ya flamean las banderas

con alegría y revuelo;

en el aire lindo vuelo

de volantines se ve,

pero pregunto ¿de qué

fiesta patria están hablando

si lo que están encumbrando

es volantín taiwanés?



La gente piensa en las fiestas

y está que corta las huinchas

por bailar, de pat’en quincha

una cumbia a toda orquesta

y también está dispuesta

a reventar guarachando,

pero se sigue olvidando

como se baila una cueca,

prefiere las discotecas

y amanece zandungueando.



En vez de las empanadas

se consumen hamburguesas;

tengo también la certeza

que si voy a las ramadas

me ofrezcan como si nada

whisky con hielo picado;

mejor ni hablar de un asado

acompañado con chicha;

lo reemplazan con salchichas

y jugos azucarados.





Este asunto no me agrada

así que voy a brindar

tratando de remediar

esta tremenda embarrada;

brindo por las empanadas

y aunque me digan cargante,

yo brindo porque se cante

y se baile lo chileno;

yo creo que ya está bueno

de ritmo extranjerizante.



Yo brindo porque se puede

y lo hago por todas partes;

brindo de viernes a martes,

brindo de domingo a jueves;

yo brindo como se debe,

de la derecha a la izquierda,

brindo porque no se pierda

ni una hermosa tradición

gritando a todo pulmón,

¡QUE VIVA EL DIECIOCHO MIERDA!