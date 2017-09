CANDIDATOS A DIPUTADOS DEL NUEVO DISTRITO 21: UNA FALTA DE RESPETO A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Por: Carmen Fresia Castañeda (*) - Tipo / Sección: Columnas / Política - Lecturas: 83

27-09-2017

Mientras la ONU reconocía a la Presidenta Bachelet por su "infatigables esfuerzos para promover la plena igualdad, la inclusión y la participación de las mujeres", sus aliados político de nuestro distrito (Monsalve, Daroch, Poblete y otros), la traicionan al no llevar ni una mujer de candidata a diputada por su la lista, donde seguramente se llenarán la boca diciendo que la apoyan en todo. Lo más grave es que se juega al filo de la legalidad vigente ya que hay una normativa de equidad de género para este tipo de elecciones. ¡IMPRESENTABLE!

Estimados y estimadas sáquenme de un apuro ya que al parecer me olvidé de contar, si tengo 23 candidatos, el 50% sería al menos 11 y eso sería paridad; por otra parte aunque poco entiendo de números, entiendo que la ley dice 40%, lo que me daría al menos 9; bueno sacadas esas cuentas mal sacadas... me di a la tarea de contar cuantas candidatas a diputadas van en el nuevo Distrito 21 y me da 8 féminas; o sea en el mejor de los casos nos jodieron con una y en las matemáticas simples con 3 para llegar a la balbuceada “Paridad de Género”.

puede ser también que entre medio hayan personas de otras identidades sexuales o de género y no se pueden distinguir con el solo nombre, prefiero pensar eso a que los aspirantes a cargos o sus partidos hayan discurseado con la igualdad con las manos escondidas en la espalda.

Lo anterior quizás sea una crítica simplista y general sobre la totalidad de los candidatos, pero no seamos injusto, la ley hace la exigencia por listas parlamentarias, pero lamentablemente a un nivel superior al distrito, lo que permite que en el 21 se llegue a este aberrante abuso de los “incondicionales adherentes” de Bachelet, de no respetarle su liderazgo y hacer caso omiso de una de sus mayores luchas, que es la equidad de género, ¿tendrán la cara y desfachatez en su campaña mostrarse en las fotos junto a ella y hablar de lo mucho que la apoyan?, ¿Cuál será la explicación que darán a las mujeres de la provincia?

Asumamos que por lógica debieran ir los diputados vigentes, Pérez, Monsalve y Poblete, aunque de este último, un estudio (CiperChile) revela que es el diputado con menor representatividad del país. Quedaban otros 3 cupos que pudieron ser para mujeres; seguramente los partidos que se “adueñaron” de esos cupos dirán que no tienen militantes capacitadas, pero ¿Quién dijo que deben ser militantes?, deben haber muchas mujeres muy capacitadas para ser diputadas.

Seguramente el PR cree que va a doblar (y dejar fuera al menos un PS) y por eso quiere asegurar con Cabrera; el PC con González querrá premiar con su candidatura a un antiguo y disciplinado dirigente sindical; pero poco se entiende la candidatura de Daroch, el mismo que como Gobernador de Arauco abandonó la provincia para el terremoto (a no olvidar), que habría tenido algunas actuaciones dudosas y que terminó de usar un cargo menor dentro del Core para hacerse campaña mientras era un simple funcionario del estado.

Volvamos a la totalidad de los candidatos, ahora miremos por partido para ver si coinciden los discursos con la práctica... para ver de que lado está la gente que cumple la multiplicidad de géneros y quienes solo se la discursean de la boca para fuera

1.- Partido Radical: dos candidatos, ninguna mujer, siendo uno de los partidos que por historia abrieron espacio a las mujeres… hoy en el Distrito 21… solo ruido.

2.- Partido Socialista: dos candidatos, ninguna mujer... tratándose de uno de los partidos donde es posible googlear y encontrar a sus representantes vociferar en el nombre de la Compañera Presidenta...

3.- Partido por la Democracia: Un candidato, no mujer, y eso que se trata de un partido nacido para reposicionar la "democracia" en dictadura.

4.- Renovación Nacional: dos candidatos, una mujer, podríamos aplaudir su equidad… habria que ver si la mujer que está en esta lista es la que apoyaran decididamente y si ella además de ser mujer aportará al debate para mayor libertad de las mujeres. -

5.- Unión Demócrata Independiente (UDI): Similar a lo de sus “aliados” de RN y quizás con una candidata más fuerte en la provincia del Biobío, con fuerte apoyo del Senador Pérez Varela, que seguramente superará a su compañero de lista.

6.- Evopoli : Dos candidatos, una mujer, habría que ver si es la más apoyada, y si realmente aportará a la evolución de la política tal como su rimbombante nombre.

7.- Democracia Cristiana: Tres candidatos, una mujer, perdieron la oportunidad de abarcar más votos al no presentar otros 3 candidatos, incluyendo más mujeres, en la provincia de Arauco es un partido en baja, con fuga de buenos/as militantes, por lo que habría que ver si el partido apoya a su candidata o incluso presta apoyo a hombres de otros partidos.

8.- PRO: Dos candidatos ninguna mujer, claramente no es "pro" igual con las mujeres.

9.- PEV: Dos candidatos, sin mujer, al parecer le entregaron la responsabilidad a sus aliados del Partido Igualdad (IG)

10.- IG. Tres candidatas, tres mujeres. esperando que efectivamente avancen en igualdad, y equilibre en algo a aquellos muchos que no encontraron nombres de mujeres para sus listas.

11.- PH. Una candidata, mujer. Humanista, solo se requeriría que como humanista busque la igualdad humana entre todos las opciones de vida.

Como sea, aún con menos mujeres de candidatas, las posibilidades de elegir dos diputadas no está lejos e idelmente podrían ser tres, a pesar que dos serían de derecha que bien sabemos son más conservadoras con los derechos que pide la mayoría de las Mujeres, aunque la realidad no nos favorece ya que, al menos en ex distrito 46, no hay ninguna alcaldesa y son escasas concejalas....