AGRICULTORES DE LEBU COMPARTIERON EXPERIENCIAS EN DÍA DE CAMPO

Por: Municipalidad de Lebu (*) - Tipo / Sección: Comunicados / Municipalidad de Lebu

24-11-2017

La actividad orientada a los usuarios del PDTI y Prodesal contempló un almuerzo al aire libre, música y reconocimientos a los campesinos más destacados del año.

Por quinto año consecutivo se realizó el encuentro de agricultores pertenecientes al Programa de Desarrollo Local (Prodesal) y al Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) impulsados por la Municipalidad de Lebu y el Indap. Cerca de 200 campesinos junto a sus familias disfrutaron en la agradable jornada, donde compartieron experiencias en torno al campo.

Las familias provenientes de las localidades de Quiapo, Villarrica, Santa Rosa, Yeneco, Pehuén, entre otras, llegaron hasta el sector Las Quintas donde además se desarrolló una ceremonia para reconocer a agricultores por su destacado desempeño en los programas. Asimismo, se entregó un merecido reconocimiento a Efrén Binimelis, funcionario del Indap que este año cesa sus funciones tras trabajar durante 47 años en la institución.

"Recibir este reconocimiento fue una tremenda sorpresa, me llena de emoción. Esto te dice que uno lo ha hecho bien. Aquí hay mucho tiempo, mucho cariño que no tiene precio. A lo largo de estos años nos hemos complementado muy bien con los agricultores y yo me siento parte de la familia de cada uno de ellos. Por eso mi mensaje es que sigan participando en los programas, que los aprovechen y que confíen en los profesionales porque de esa forma podrán salir adelante con su familia para continuar con la vida campesina", comentó emocionado Efrén.

La jornada tuvo un almuerzo al aire libre y una entretenida tarde de música en vivo, a cargo del cantautor lebulense, Víctor Aranda, muestras de productos locales de la agricultura lebulense y diversas actividades. Además, contó con la asistencia del alcalde, Cristián Peña Morales; del jefe del Área Indap Arauco, Franklin Liencura Núñez; el concejal Roberto Chamorro Fernández; el administrador municipal, Jorge Ravanal Gallegos; y los equipos técnicos de los Programas de Desarrollo Territorial Indígena y Desarrollo Local.

“Es muy importante el trabajo que realiza el municipio en conjunto con el Indap a través de estos programas y estamos muy contentos por nuestros agricultores porque esto les ha permitido acceder a beneficios y asesoría técnica, mejorando sustancialmente sus sistemas productivos y con ello su calidad de vida, por lo mismo, hemos organizado esta instancia para reconocer, compartir y crear lazos entre agricultores de los distintos sectores de nuestra comuna y autoridades que están en directa relación con el desarrollo rural de Lebu”, sostuvo el alcalde, Cristián Peña.

Jorge Ravanal, administrador municipal se mostró contento con la jornada de esparcimiento aunque con sentimientos encontrados por la despedida de Efrén Binimelis.

"Este es el quinto año en que los agricultores se juntan y comparten y además son premiados, y eso es lo importante porque los agricultores hoy día reconocen entre ellos a quienes son los más participativos, quienes son los más emprendedores, quienes tienen mejores prácticas en el campo y, por otro lado, se eligen a dos grupos, uno de Prodesal y otro del PDTI, que son aquellos que han demostrado mayor participación en el mundo del agro. Hoy día con sentimientos encontrados porque, si bien esta es una linda fiesta y se hace en un lugar muy bello de Lebu, estamos despidiendo a un funcionario que por 47 años trabajó en Indap, que es amigo de los agricultores de Lebu, de las instituciones y amigo nuestro, me refiero a Efrén Binimelis, quien deja el Indap y, por lo tanto, el trabajo con los campesinos de Lebu".