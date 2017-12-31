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(EN)CUESTA CREERLES
Por: Ricardo Altamirano (*) - Tipo / Sección: Columnas / Política - Lecturas: 1442
26-11-2017

"Mintieron", fue el veredicto de miles de Twitteros al referirse a las encuestas para la elección pasada; "manipulación", "chantas" y "engaño" fueron los conceptos más rpetidos según el Observatorio de Política y Redes Sociales de la U. Central. Ricardo Altamirano nos escribe también al respecto, indicandonos, entre otras cosas, que "predecir es permitido, manipular es engaño".


NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA
ASI CANTAN LOS CUEQUEROS
POR ESO QUE  AHORA QUIERO
DECIR CON VOZ FURIBUNDA
Y ANTES QUE EL CIELO SE HUNDA
O TODO SE NOS DERRUMBE
POR  LA GRAN INCERTIDUMBRE
QUE LAS ENCUESTAN GENERAN
PUES LEVANTARON BANDERAS
HASTA EN  LAS MAS BAJAS CUMBRES.

SE PEGARON EL PORRAZO
LOS  FABRICANTES DE  ENCUESTAS
Y AHORA INVENTAN RESPUESTAS
JUSTIFICANDO EL FRACASO,
MERECEN UNOS GUASCAZOS
POR ENGAÑAR A LA GENTE
PUES ANUNCIARON SONRIENTES
QUIEN SERÍA DIPUTADO,
QUIEN LLEGARIA AL SENADO
O SERÍA PRESIDENTE.

PREDECIR ES PERMITIDO,
MANIPULAR ES ENGAÑO,
ES COMO DARSE UN BUEN BAÑO
PERO CON ROPA VESTIDO,
PORQUE TIENEN DECIDIDO
DE ANTEMANO PREFERENCIAS,
DICEN QUE LO HACEN CON CIENCIA
Y CON METODOS PROBADOS,
PERO INVENTAN RESULTADOS,
VAYA TAMAÑA INSOLENCIA.

SI CONSULTAN, A FUTURO,
ENTONCES PONGA  MUCHO OJO,
SI USTED RESPONDE QUE ES ROJO
QUE NO ANOTEN VERDE OSCURO,
PORQUE SI NO, LE ASEGURO
LO PASARAN POR EL ARO
Y QUE LE QUEDE BIEN CLARO
QUE SU OPINION NO INTERESA
PUES AL FINAL, GRAN SORPRESA,
LOS QUE PERDIAN, GANARON...

ASI QUE VAYAN  PENSANDO
PARA PROXIMOS EVENTOS,
QUE NO LES CUENTEN MAS  CUENTOS
SE LO ESTOY RECOMENDANDO,
SI APARECEN ENCUESTANDO
PARA LA SEGUNDA VUELTA
ANTES DE DAR SU RESPUESTA,
PIENSE CON MUCHO CUIDADO,
DIGALES QUE ESTA OCUPADO
Y MANDELOS A LA CRESTA.

(*) Ricardo Altamirano

Cañetino nostálgico. Alumno de la Escuela 1 y del Liceo Mixto de Cañete.
Profesor. Escritor. poeta. investigador. Varios libros publicados

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