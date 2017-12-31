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NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA
ASI CANTAN LOS CUEQUEROS
POR ESO QUE AHORA QUIERO
DECIR CON VOZ FURIBUNDA
Y ANTES QUE EL CIELO SE HUNDA
O TODO SE NOS DERRUMBE
POR LA GRAN INCERTIDUMBRE
QUE LAS ENCUESTAN GENERAN
PUES LEVANTARON BANDERAS
HASTA EN LAS MAS BAJAS CUMBRES.
SE PEGARON EL PORRAZO
LOS FABRICANTES DE ENCUESTAS
Y AHORA INVENTAN RESPUESTAS
JUSTIFICANDO EL FRACASO,
MERECEN UNOS GUASCAZOS
POR ENGAÑAR A LA GENTE
PUES ANUNCIARON SONRIENTES
QUIEN SERÍA DIPUTADO,
QUIEN LLEGARIA AL SENADO
O SERÍA PRESIDENTE.
PREDECIR ES PERMITIDO,
MANIPULAR ES ENGAÑO,
ES COMO DARSE UN BUEN BAÑO
PERO CON ROPA VESTIDO,
PORQUE TIENEN DECIDIDO
DE ANTEMANO PREFERENCIAS,
DICEN QUE LO HACEN CON CIENCIA
Y CON METODOS PROBADOS,
PERO INVENTAN RESULTADOS,
VAYA TAMAÑA INSOLENCIA.
SI CONSULTAN, A FUTURO,
ENTONCES PONGA MUCHO OJO,
SI USTED RESPONDE QUE ES ROJO
QUE NO ANOTEN VERDE OSCURO,
PORQUE SI NO, LE ASEGURO
LO PASARAN POR EL ARO
Y QUE LE QUEDE BIEN CLARO
QUE SU OPINION NO INTERESA
PUES AL FINAL, GRAN SORPRESA,
LOS QUE PERDIAN, GANARON...
ASI QUE VAYAN PENSANDO
PARA PROXIMOS EVENTOS,
QUE NO LES CUENTEN MAS CUENTOS
SE LO ESTOY RECOMENDANDO,
SI APARECEN ENCUESTANDO
PARA LA SEGUNDA VUELTA
ANTES DE DAR SU RESPUESTA,
PIENSE CON MUCHO CUIDADO,
DIGALES QUE ESTA OCUPADO
Y MANDELOS A LA CRESTA.