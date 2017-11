NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA

ASI CANTAN LOS CUEQUEROS

POR ESO QUE AHORA QUIERO

DECIR CON VOZ FURIBUNDA

Y ANTES QUE EL CIELO SE HUNDA

O TODO SE NOS DERRUMBE

POR LA GRAN INCERTIDUMBRE

QUE LAS ENCUESTAN GENERAN

PUES LEVANTARON BANDERAS

HASTA EN LAS MAS BAJAS CUMBRES.



SE PEGARON EL PORRAZO

LOS FABRICANTES DE ENCUESTAS

Y AHORA INVENTAN RESPUESTAS

JUSTIFICANDO EL FRACASO,

MERECEN UNOS GUASCAZOS

POR ENGAÑAR A LA GENTE

PUES ANUNCIARON SONRIENTES

QUIEN SERÍA DIPUTADO,

QUIEN LLEGARIA AL SENADO

O SERÍA PRESIDENTE.



PREDECIR ES PERMITIDO,

MANIPULAR ES ENGAÑO,

ES COMO DARSE UN BUEN BAÑO

PERO CON ROPA VESTIDO,

PORQUE TIENEN DECIDIDO

DE ANTEMANO PREFERENCIAS,

DICEN QUE LO HACEN CON CIENCIA

Y CON METODOS PROBADOS,

PERO INVENTAN RESULTADOS,

VAYA TAMAÑA INSOLENCIA.



SI CONSULTAN, A FUTURO,

ENTONCES PONGA MUCHO OJO,

SI USTED RESPONDE QUE ES ROJO

QUE NO ANOTEN VERDE OSCURO,

PORQUE SI NO, LE ASEGURO

LO PASARAN POR EL ARO

Y QUE LE QUEDE BIEN CLARO

QUE SU OPINION NO INTERESA

PUES AL FINAL, GRAN SORPRESA,

LOS QUE PERDIAN, GANARON...



ASI QUE VAYAN PENSANDO

PARA PROXIMOS EVENTOS,

QUE NO LES CUENTEN MAS CUENTOS

SE LO ESTOY RECOMENDANDO,

SI APARECEN ENCUESTANDO

PARA LA SEGUNDA VUELTA

ANTES DE DAR SU RESPUESTA,

PIENSE CON MUCHO CUIDADO,

DIGALES QUE ESTA OCUPADO

Y MANDELOS A LA CRESTA.