COMUNIDADES Y DIRIGENTES ANCESTRALES MAPUCHE DE ELICURA MOLESTOS CON ACTITUD DE ALCALDE DE CONTULMO

28-11-2017

Así se refleja en el "Reclamo Ciudadano" que nos hacen llegar con respecto a la actitud que está tomando el actual Alcalde de Contulmo con las acciones que se están realizando en el Valle de Elicura, NOS INDICAN: "a espalda de sus habitantes y sin ninguna consideración previa ante reuniones que planifica y que en el fondo no son más que encerronas con personeros extranjeros que vienen a lucrar con la riqueza que la naturaleza le entregó a sus habitantes que aún permanecen sin ser desplazados".

COMUNICADO:

EL miércoles 22 de noviembre, pu lonko y dirigentes del valle de Elicura fueron convocados a una reunión urgente en la Municipalidad de Contulmo por su alcalde Mauricio Lebrecht, sin mencionarles la razón de ésta.

A las 3 de la tarde llegaron dirigentes, los lonko Miguel y José Leviqueo y jóvenes del Lov Elicura Mapu.

Grande fue la sorpresa al enterarnos que la reunión era con la empresa Hidrowatt, con la que se tiene el conflicto hidroeléctrico por los proyectos que pretenden intervenir los ríos Provoque, Elicura y Calebu.

Fue en el momento en que nos encontramos con el representante de Hidrowatt José Maria Gruges y dos de sus colegas, que Peñi y Lamuen comenzaron a increparlo. La razón, los habitantes del valle han dicho en variadas ocasiones que no están dispuestos a dialogar con la empresa.

Hidrowatt pretendía "presentar" su proyecto a los dirigentes, ya que según ellos, los habitantes del valle no conocen la propuesta. En este encuentro, se increpó duramente a los representantes de Hidrowatt y a las autoridades locales. A los primeros, porque no hay ninguna razón para sentarse a conversar con ellos, ya que sí conocemos el proyecto y reafirmamos nuestra negativa a que este se ejecute. Y a los segundos (municipalidad) porque no fueron capaces de evitar la intervención del río Elicura por parte del particular de apellido Luna, quien entró con maquinaria para construir un puente que le iba a permitir cosechar su predio forestal y por haber pasado por alto la decisión de las comunidades mapuche de no hablar con la empresa Hidrowatt bajo ninguna circunstancia.

Hacemos un llamado a nuestros peñi, lamuen y wenuy del valle de Elicura a seguir defendiendo nuestro territorio de cualquier amenaza, sea particular o estatal. Y también hacemos un llamado a nuestros peñi y lamuen de Valdivia y sus alrededores ya que sabemos que esta misma empresa está inscribiendo los derechos de agua de muchos ríos en ese territorio, con la clara intención de intervenirlos y sacar provecho económico.

Hoy José María Gruges y sus colegas fueron expulsados del territorio y se no les permitió seguir con su presentación. Se les dijo que no se iba a permitir la ejecución del proyecto y se les advirtió que el valle iba a luchar para proteger taiñ pu leubu.

