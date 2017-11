CAMPUS ARAUCO PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO CON CHARLA DE DESARROLLO LABORAL

29-11-2017

29-11-2017

El destacado y conocido comunicador, Nicolás Larraín, orientó y motivó a los alumnos del campus, a emprendedores y a empresarios de la comuna, a través de la charla “Sin Comunicación Tu Emprendimiento No Existe”.

Con la finalidad de que los alumnos de Campus Arauco adquirieran herramientas para tener mayor empleabilidad en el mundo empresarial, industrial o desde el emprendimiento, el área de Desarrollo Laboral de esta casa de estudios organizó una charla enmarcada dentro de las actividades Expo Laboral 2017 en el Centro Cultural de la comuna, dictada por el presentador de televisión, locutor radial y empresario chileno, Nicolás Larraín.

Rodrigo Viveros, Director de Campus Arauco, resaltó la importancia de esta actividad para los alumnos de la sede y el vínculo con la comunidad al brindar este espacio a los emprendedores y empresarios de la zona.

“Siempre es un aporte generar instancias de aprendizajes, hoy apoyando el emprendimiento a través de una charla que motiva a nuestros estudiantes y a empresarios de la zona. Nuestra formación es integral y vemos como una alternativa real trabajar de manera independiente, a través del emprendimiento. Entendemos que estas instancias aportan y son valoradas, la dinámica fue lúdica y eso favoreció la participación de los asistentes”, señaló Viveros.

En la ocasión, Larraín expuso sobre cómo se deberían comunicar los emprendimientos y qué hacer para conseguir el valor diferenciador de un determinado negocio o actividad profesional.

“Lo que me ha pasado este último tiempo es que he descubierto que el mensaje está en la diferenciación emocional, y eso es demasiado importante, porque prácticamente todo funciona con la racionalidad, donde se cree que se vende por el precio o la calidad del producto, y no, hay que trabajar la emoción del cliente, del potencial cliente, o la emoción del jefe de una empresa para causar un impacto, que puede ser la confianza o el éxito de un emprendimiento”, explicó Larraín.

Agregó, además, que existe otro tema importante que tiene relación con lo anterior: el foco. “Hay que definir claramente cuál es mi área, mi negocio, a quién me dirijo para no perderse. Si el negocio es chocolate, hay que seguir en eso y no otro rubro, y ver que la venta no es por el precio, por ejemplo, quizás te están comprando felicidad”, afirmó.

Buena recepción

La actividad congregó a unas cien personas, quienes se mostraron cautivos por el mensaje y la forma en que se les dieron orientaciones, respecto del espíritu emprendedor y emprendimiento propiamente tal.

Magaly Sáez, emprendedora del rubro artesanía, comentó que “fue muy interesante porque me abrió otra ventanita más para desarrollar mi emprendimiento. Me quedo con el mensaje sobre cómo comunicar mi negocio, a veces se dice mucho en menos palabras o mensajes”.

“Me quedo con que debemos sacar siempre la emoción al cliente, porque así lo aseguramos y, a la vez, nos permite producir más potenciando la calidad de nuestros productos”, indicó Gabriela Mora.

Oscar Sepúlveda, alumno de Técnico en Mantenimiento Electromecánico Mención Industrias, señaló que “esto ha sido muy positivo, porque nos abre algunas luces de cómo actuar si queremos emprender en forma independiente, una vez que estemos titulados. Nos sirve mucho que se generen este tipo de jornadas”.